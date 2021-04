Per Crisanti l'Italia non potrà raggiungere l'immunità di gregge (Di venerdì 16 aprile 2021) AGI - "L'immunità di gregge non credo che la raggiungeremo, perché senza vaccinare le fasce d'età tra 1 e 18 anni l'immunità di gregge non si raggiunge. Guardi è una questione proprio di carattere matematico. L'immunità di gregge si raggiunge con 42 milioni di vaccinati. Le persone da 1 a 18 anni sono circa 12 milioni. Nel migliore dei casi si vaccina l'80% della popolazione. Già stiamo sotto". Lo ha detto Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e Virologia dell'università di Padova, ad Agorà su Rai Tre. "Io non sono contrario che i ristoranti riaprano, non ne posso più neanche io, ma non ne posso più neanche delle posizioni demagogiche... Facciamo le cose una volta per tutte, ma fatte bene". Crisanti, noto per le sue posizioni rigoriste sulla ... Leggi su agi (Di venerdì 16 aprile 2021) AGI - "L'dinon credo che la raggiungeremo, perché senza vaccinare le fasce d'età tra 1 e 18 anni l'dinon si raggiunge. Guardi è una questione proprio di carattere matematico. L'disi raggiunge con 42 milioni di vaccinati. Le persone da 1 a 18 anni sono circa 12 milioni. Nel migliore dei casi si vaccina l'80% della popolazione. Già stiamo sotto". Lo ha detto Andrea, direttore di Microbiologia e Virologia dell'università di Padova, ad Agorà su Rai Tre. "Io non sono contrario che i ristoranti riaprano, non ne posso più neanche io, ma non ne posso più neanche delle posizioni demagogiche... Facciamo le cose una volta per tutte, ma fatte bene"., noto per le sue posizioni rigoriste sulla ...

PiazzapulitaLA7 : Non abbiamo ancora capito qual è la strada per uscire. Gli stop and go ci hanno massacrato. La frustrazione è il ri… - PiazzapulitaLA7 : 'Variante inglese molto più aggressiva per i giovani, la scuola è un moltiplicatore' Andrea Crisanti - italianfirst2 : Per Crisanti l'Italia non potrà raggiungere l'immunità di gregge ?? EPPURE DI PECORAME DISPONIBILE NE AVETE A SUFFIC… - sulsitodisimone : Per Crisanti l'Italia non potrà raggiungere l'immunità di gregge - DanielaPF75 : @GiovanniFanfoni @colvieux @MazzucatoM Aveva sollevato una questione simile Crisanti, riguardo alla condivisione de… -

Guerra cancellò parti del rapporto Oms: rogatoria internazionale, il testo La Procura ha tra l'altro incaricato il virologo Andrea Crisanti di una consulenza, incaricandolo di stendere una relazione, che sara' pronta tra maggio e giugno, per far luce sulla correlazione tra ...

"L'immunità di gregge non credo che la raggiungeremo, perché senza vaccinare le fasce d'età tra 1 e 18 anni l'immunità di gregge non si raggiunge. È una questione proprio di carattere matematico. L'immunità di gregge si raggiunge con 42 milioni di vaccinati."

Covid, news. Oggi cabina regia del Governo su riaperture. Rt nazionale scende a 0.85. LIVE Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Oggi cabina regia del Governo su riaperture. Rt nazionale scende a 0.85. LIVE ...

