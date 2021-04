Non date a Gassmann della spia della Stasi: è tutto il resto che non funziona (Di venerdì 16 aprile 2021) I dubbi di Alessandro Gassmann, diciamocelo, sono i dubbi di tutte le persone che cercano di seguire le regole ricche di contraddizioni, un po’ strampalate, accatastate nei mesi col quasi solo obiettivo di farci circolare di meno senza grandi valutazioni specifiche sugli effettivi scenari di rischio. O sulle scelte alternative delle persone (chiudi la parrucchiera? Viene a casa). Domandarsi se segnalare una festa con decine di persone nel cortile del proprio condominio, dove si sentono o vedono decine di ragazzi abbondantemente dopo l’orario del coprifuoco, non è e non può essere un problema di Gassmann: è un problema di chi sta partecipando a quella festa e, in parallelo, di un coprifuoco introdotto (si diceva) solo per poche settimane e rimasto per mesi, come molte altre misure, a perimetrare le nostre vite. Alessandro Gassman – immagine IPASe quella ... Leggi su wired (Di venerdì 16 aprile 2021) I dubbi di Alessandro, diciamocelo, sono i dubbi di tutte le persone che cercano di seguire le regole ricche di contraddizioni, un po’ strampalate, accatastate nei mesi col quasi solo obiettivo di farci circolare di meno senza grandi valutazioni specifiche sugli effettivi scenari di rischio. O sulle scelte alternative delle persone (chiudi la parrucchiera? Viene a casa). Domandarsi se segnalare una festa con decine di persone nel cortile del proprio condominio, dove si sentono o vedono decine di ragazzi abbondantemente dopo l’orario del coprifuoco, non è e non può essere un problema di: è un problema di chi sta partecipando a quella festa e, in parallelo, di un coprifuoco introdotto (si diceva) solo per poche settimane e rimasto per mesi, come molte altre misure, a perimetrare le nostre vite. Alessandro Gassman – immagine IPASe quella ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Fedriga: 'Non abbiamo indicato date per le riaperture' | Iss: Rt nazionale scende a 0,85 #coronavirus… - marcodimaio : Isole #covidfree, regioni che annunciano date di riapertura: le singole fughe in avanti del #turismo credo che non… - RegLiguria : ?? ATTENZIONE, GRAFICA FALSA SULLE CHAT DI WHATSAPP ?? Sta girando questa mattina un'immagine con le presunte date… - Javier183295021 : @FranceBarba80 @stanzaselvaggia Date 1000 euro al mese a tutti...lavoratori e non...tutti..e poi potete chiudere pure per un anno!!! - Letargo6 : NON DATE RETTA ALLE FREGNACCE. -

Ultime Notizie dalla rete : Non date Covid: Draghi presiede cabina di regia a Palazzo Chigi Come Conferenza delle Regioni "consapevolmente e volutamente non abbiamo messo date" nelle linee guida per le riaperture, "non cerchiamo lo scontro". La nostra proposta è "costruttiva" poi "il ...

Professioni, Pichetto Fratin (MiSE): "Dl malattia coprirà vuoto normativo" Vanno date risposte oggi a chi versa i contributi". "Le Casse di previdenza durante la pandemia ... Ora il problema è recuperare gli "esodati" dai ristori, quelli che non li hanno avuti finora. Finora l'...

E c’è anche chi diffida gli Ordini professionali: "Non date i nostri nomi" Fioccano le diffide negli uffici degli Ordini sanitari che trasmettono i dati degli iscritti albo in base al decreto 44 approvato dal Governo che stabilisce l’obbligo vaccinale per queste figure profe ...

SPY FINANZA/ L’illusione su riaperture e ristori che l’Italia pagherà cara La crisi non si risolve con sussidi e ristori. Le scelte del Governo rischiano di essere pagate a caro prezzo dagli italiani in autunno ...

Come Conferenza delle Regioni "consapevolmente e volutamenteabbiamo messo" nelle linee guida per le riaperture, "cerchiamo lo scontro". La nostra proposta è "costruttiva" poi "il ...Vannorisposte oggi a chi versa i contributi". "Le Casse di previdenza durante la pandemia ... Ora il problema è recuperare gli "esodati" dai ristori, quelli cheli hanno avuti finora. Finora l'...Fioccano le diffide negli uffici degli Ordini sanitari che trasmettono i dati degli iscritti albo in base al decreto 44 approvato dal Governo che stabilisce l’obbligo vaccinale per queste figure profe ...La crisi non si risolve con sussidi e ristori. Le scelte del Governo rischiano di essere pagate a caro prezzo dagli italiani in autunno ...