Mortal-Kombat | la trama e tutte le curiosità

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il destino diper l’Italia non è ancora stato svelato dalla Warner Bros ma intanto fra una settimana circa la pellicola debutterà nei cinema americani e in streaming su HBO Max. Dopo il successo di Godzilla Vs Kong si punta a scalare le classifiche di incassi con un film dove la magia delle arti marziali e dei combattimenti all’ultimo sangue possa affascinare e stupire il pubblico.ecco il nuovo poster poster Imax: un video speciale sui combattimenti E’ stato pubblicato su Twitter nel canale Gamespot un nuovo interessante video dedicato agli spettacolari combattimenti del film. GET OVER HERE and watch an exclusive behind-the-scenes clip of brand-newand epic fight choreography from the upcoming ...