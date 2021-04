Milly Carlucci furiosa per il repost volgare di Ballando: l’ira della conduttrice (Di venerdì 16 aprile 2021) Ballando con le stelle La rabbia della conduttrice sul grottesco e volgare episodio che ha coinvolto i social del programma Pubblicato su 16 Aprile 2021 Milly Carlucci è adirata, anzi furiosa per quel che è accaduto nelle scorse ore sui social. L’account ufficiale di Ballando con le Stelle, su Twitter, ha repostato un commento volgarissimo. L’episodio, con ogni probabilità, non è stato volontario ma frutto di un errore da parte di chi gestisce i profili della popolare trasmissione della rete ammiraglia Rai, che non esclude nemmeno la pista ‘hackeraggio’. Fatto sta che, haker, volontarietà o no, la frittata è stata fatta. Ed ha pure provocato un ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021)con le stelle La rabbiasul grottesco eepisodio che ha coinvolto i social del programma Pubblicato su 16 Aprile 2021è adirata, anziper quel che è accaduto nelle scorse ore sui social. L’account ufficiale dicon le Stelle, su Twitter, haato un commento volgarissimo. L’episodio, con ogni probabilità, non è stato volontario ma frutto di un errore da parte di chi gestisce i profilipopolare trasmissionerete ammiraglia Rai, che non esclude nemmeno la pista ‘hackeraggio’. Fatto sta che, haker, volontarietà o no, la frittata è stata fatta. Ed ha pure provocato un ...

milly_carlucci : Mi è stato segnalato che dall’account @Ballando_Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cat… - milly_carlucci : E’ un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi. #BallandoConLeStelle - eppiripi : @milly_carlucci Mamma che pesantezza, era un retweet sul sesso, mica una dichiarazione fascis...ah no... Quelle sono accettate - KissOfJudas83 : @milly_carlucci @Ballando_Rai Hai come giudici Mariotto,la Lucarelli,Zazzaroni e Canino che sono il peggio del pegg… - giulianadip : RT @bad4tlove_: Per Milly Carlucci è 'gravissimo e inaccettabile' una svista di qualcuno che per sbaglio ha rt contenuti sconci ma è perfet… -

