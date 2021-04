Milano: Lega, 'in moschea viale Jenner abusi e assembramenti'. Elgharabawi, 'falso e grave' (2) (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) - La Lega, ricorda il vice presidente dell'istituto islamico "negli anni, ha fatto tutto il possibile per impedire la realizzazione di moschee, e il risultato è che i musulmani non hanno a disposizione luoghi di culto per pregare e noi dobbiamo supplire a questa necessità, quindi il venerdì ospitiamo la preghiera per evitare che la gente preghi per strada". Quanto alle accuse di assembramenti, "non accettiamo che ci venga detto che non rispettiamo le norme anti-covid; abbiamo ridotto la capienza al minimo, preghiamo distanziati, con le mascherine e ognuno porta un tappeto individuale; all'entrata misuriamo la temperatura a tutti, insomma facciamo tutto quello che è stato stabilito dal protocollo anti-covid per le attività di preghiera realizzato dal governo". Tra gli esponenti leghisti presenti al presidio di oggi, c'era anche il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) - La, ricorda il vice presidente dell'istituto islamico "negli anni, ha fatto tutto il possibile per impedire la realizzazione di moschee, e il risultato è che i musulmani non hanno a disposizione luoghi di culto per pregare e noi dobbiamo supplire a questa necessità, quindi il venerdì ospitiamo la preghiera per evitare che la gente preghi per strada". Quanto alle accuse di, "non accettiamo che ci venga detto che non rispettiamo le norme anti-covid; abbiamo ridotto la capienza al minimo, preghiamo distanziati, con le mascherine e ognuno porta un tappeto individuale; all'entrata misuriamo la temperatura a tutti, insomma facciamo tutto quello che è stato stabilito dal protocollo anti-covid per le attività di preghiera realizzato dal governo". Tra gli esponenti leghisti presenti al presidio di oggi, c'era anche il ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano Lega Cantù, il nuovo Pala Pianella come le più belle Arene Usa, anche grazie a George Clooney ... a cominciare proprio da quello del nuovo impianto, hanno infatti presentato a Milano l'accordo con ... Non a caso era presente il presidente della Lega di serie A, Umberto Gandini, che ha appena visto ...

Processo a Salvini: Letta si scusa per la foto con la felpa dell'ong Open Arms Il leader della Lega ha detto che Letta "si è scusato" via WhatsApp. Salvini domani in aula a Palermo per il ...scuse di Letta Oggi parlando alla stampa dopo una visita a un centro vaccinale di Milano, ...

Covid: Ghilardi, 'in Lombardia sindaci Lega non faranno pagare Tosap a ristoranti' Milano, 16 apr.(Adnkronos) - 'Nei nostri Comuni non faremo pagare nessuna tassa sull’occupazione del suolo pubblico per tutta la stagione ...

Omofobia, Alessandra Mussolini a favore del Dl Zan: “Subito la legge” La più clamorosa delle giravolte di Alessandra Mussolini si consuma su Instagram, davanti a 32 mila e passa follower. Dal “meglio fascisti che froci” rivolto in tv a Vladimir Luxuria nel 2006, che ria ...

