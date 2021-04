Milan, la crescita rispetto all’anno scorso è evidente: ecco tutti i dati (Di venerdì 16 aprile 2021) Il confronto del Milan rispetto alla 30^ giornata dello scorso anno è enormemente positivo. Dai punti ai gol fatti, fino alla differenza reti. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 aprile 2021) Il confronto delalla 30^ giornata delloanno è enormemente positivo. Dai punti ai gol fatti, fino alla differenza reti.

Advertising

TMit_news : Sull'eventualità di ricoprire il ruolo di vice-Ibrahimovic, Gianluca #Scamacca non ha dubbi. Come starebbe all'inte… - fabbricainter : @bmark85 @AceccKramer in germania mica hanno inter o milan, non sono il campionato di riferimento (anche per questi… - vincenzodesa : @leijlo @ilciccio67 @kravotz 9 anni così dovevano portare a una crescita, societaria prima e di squadra poi. Il cit… - sportli26181512 : Marchetti: 'Il Milan è la seconda squadra maggiormente cresciuta di valore in A': Intervenuto con un editoriale su… - AMinonna : @cecio6 @scar15385 Appunto.Bisogna anche dire che il milan giocava x nn perdere,in modo totalmente diverso da come… -