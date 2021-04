Migliori app per il riconoscimento di piante e fiori (Di venerdì 16 aprile 2021) Ti è mai capitato di vedere una bellissima pianta o un fiore profumato e chiederti quale specie fosse? Con le app per il riconoscimento piante, non solo puoi scoprire il nome di diverse specie di piante e fiori, ma puoi anche informarti sulle caratteristiche e l’ambiente ideale per ogni tipo! Alcune app hanno anche funzionalità aggiuntive, utilissime per chi vuole coltivare un piccolo giardino o creare un balcone fiorito. Scopriamo quali sono le . PlantNet Plant Identification Si presenta come una delle principali app per il riconoscimento delle piante ed offre una raccolta, annotazione e ricerca per immagini per aiutare l’utente ad identificare la pianta. Dietro è presente un lavoro di squadra che conta su scienziati provenienti da CIRAD, INRA, INRIA, IRD e la rete ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 aprile 2021) Ti è mai capitato di vedere una bellissima pianta o un fiore profumato e chiederti quale specie fosse? Con le app per il, non solo puoi scoprire il nome di diverse specie di, ma puoi anche informarti sulle caratteristiche e l’ambiente ideale per ogni tipo! Alcune app hanno anche funzionalità aggiuntive, utilissime per chi vuole coltivare un piccolo giardino o creare un balconeto. Scopriamo quali sono le . PlantNet Plant Identification Si presenta come una delle principali app per ildelleed offre una raccolta, annotazione e ricerca per immagini per aiutare l’utente ad identificare la pianta. Dietro è presente un lavoro di squadra che conta su scienziati provenienti da CIRAD, INRA, INRIA, IRD e la rete ...

