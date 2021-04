Meteo weekend freddo e turbolento, NEVE ancora a quote basse (Di venerdì 16 aprile 2021) Una perturbazione afromediterranea scorre verso il Sud Italia, mentre il resto della Penisola risente ancora del continuo flusso di correnti fredde ed instabili di provenienza nord-orientale. Procediamo verso il weekend con uno scenario Meteo che resterà compromesso sul Mediterraneo e parte dell’Europa. Italia nel mirino di correnti fredde ed instabiliLa figura di alta pressione resta infatti sbilanciata verso nord, con asse che si estende dall’Atlantico Portoghese verso la Penisola Scandinava passando verso il Regno Unito. Un corridoio d’aria fredda ed instabile d’estrazione artica continuerà a scorrere in senso retrogrado sul bordo orientale dell’anticiclone. Siamo in una di quelle situazioni che nel cuore dell’inverno avrebbe determinato clima rigido. L’Europa Centro-Meridionale rimarrà in balia di questa circolazione fredda, con ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) Una perturbazione afromediterranea scorre verso il Sud Italia, mentre il resto della Penisola risentedel continuo flusso di correnti fredde ed instabili di provenienza nord-orientale. Procediamo verso ilcon uno scenarioche resterà compromesso sul Mediterraneo e parte dell’Europa. Italia nel mirino di correnti fredde ed instabiliLa figura di alta pressione resta infatti sbilanciata verso nord, con asse che si estende dall’Atlantico Portoghese verso la Penisola Scandinava passando verso il Regno Unito. Un corridoio d’aria fredda ed instabile d’estrazione artica continuerà a scorrere in senso retrogrado sul bordo orientale dell’anticiclone. Siamo in una di quelle situazioni che nel cuore dell’inverno avrebbe determinato clima rigido. L’Europa Centro-Meridionale rimarrà in balia di questa circolazione fredda, con ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo weekend MotoGP Portogallo, Quartararo: 'Non andrà male come nel 2020' 'Le qualifiche saranno la chiave del weekend e io mi sento molto sicuro' . 'Sarà importante vedere ... Speriamo che il meteo ci dia l'opportunità di spingere al massimo. Sono calmo e concentrato, pronto ...

Tra giornate ecologiche, fioriture spettacolari e appuntamenti on line è in arrivo il weekend L'invito è a ripulire i boschi per le giornate ecologiche ma anche arte, musica e appuntamenti in diretta web METEO PREVISIONI - Weekend all'insegna dell'instabilità. Temperature massime in lieve ...

Meteo Sondrio: variabile venerdì, variabile nel weekend Meteo Sondrio. Previsioni meteo Sondrio, venerdì, 16 aprile: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante ...

Meteo weekend 17 e 18 aprile: sabato nuvoloso, domenica pioggia ovunque, il caldo arriverà a maggio Previsioni Meteo weekend 17 e 18 aprile 2021: sabato nuvoloso, domenica pioggia ovunque, il caldo e la primavera arriveranno a maggio.

