La sfilata Gucci Aria per l’Autunno-Inverno 2021

Advertising

il_bagatto : RT @j_gufo: La definizione migliore della sfilata di Gucci. - artribune : Gucci Aria. Film sfilata dove l’enigmista Alessandro Michele celebra i 100 anni del brand - franri76 : RT @j_gufo: La definizione migliore della sfilata di Gucci. - tohmagazine : Gucci Aria è il best of di Alessandro Michele - lacittanews : Gucci compie 100 anni ed emette il suo primo vagito di rinascita. La sfilata del secolo appena compiuta recupera gl… -

Ultime Notizie dalla rete : sfilata Gucci

FILM EAria inizia entrando al Savoy Club come si legge nella scritta al neon su una porta che non fa entrare tutti, l'ingresso del luogo dove lavoravail fondatore: è l'inizio di ...Alessandro Michele firma la rinascita del marchio annullando quasi tutti i codici. Laambientata nel buio stroboscopico di un ipotetico sex club, con ventata di ossigeno finale ...con cui...100 anni dalla nascita di un mito, un brand che ha trasformato la visione del mondo grazie alla sua capacità di osservare “fenomeni naturali” trasformandoli in trend. Gucci con Alessandro Michele ha c ...Un secolo di storia alle spalle e un occhio sempre rivolto al futuro: Gucci festeggia così i suoi primi cento anni. Durante la sfilata "Aria", presentata il 15 aprile sui canali social del brand ha av ...