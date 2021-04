La gita scolastica virtuale a Firenze: 12mila studenti da tutta Italia connessi per scoprire la città. E anche il viaggio va “immaginato” (Di venerdì 16 aprile 2021) Fino all’anno scorso nessuno l’avrebbe mai immaginato, ma giovedì 15 aprile 12mila ragazzi di 383 città diverse d’Italia si sono ritrovati a Firenze per una gita virtuale che ha portato bambini della primaria e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado tra musei, palazzi e basiliche del capoluogo toscano. Un’esperienza unica e decisamente rara. Ad organizzarla sono stati il museo “Marino Marini”; “Digit srl”, spin off dell’Università di Urbino e Fondazione Cr Firenze. Alle nove, i ragazzi hanno abbandonato le loro camerette e anziché andare in aula per fare storia, geografia o matematica hanno acceso la lavagna multimediale e si sono ritrovati alla stazione di “Santa Maria Novella”. A fare da guida ai ragazzi, Alessandro Bogliolo, professore di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Fino all’anno scorso nessuno l’avrebbe mai, ma giovedì 15 aprileragazzi di 383diverse d’si sono ritrovati aper unache ha portato bambini della primaria e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado tra musei, palazzi e basiliche del capoluogo toscano. Un’esperienza unica e decisamente rara. Ad organizzarla sono stati il museo “Marino Marini”; “Digit srl”, spin off dell’Università di Urbino e Fondazione Cr. Alle nove, i ragazzi hanno abbandonato le loro camerette e anziché andare in aula per fare storia, geografia o matematica hanno acceso la lavagna multimediale e si sono ritrovati alla stazione di “Santa Maria Novella”. A fare da guida ai ragazzi, Alessandro Bogliolo, professore di ...

Ultime Notizie dalla rete : gita scolastica Firenze, la gita scolastica è virtuale ma il pranzo al sacco è reale 'In data 15 aprile tutte le classi quarte parteciperanno alla gita online CodyTrip del Museo Marino Marini di Firenze. Per tale data e per le classi menzionate il pranzo a sacco verrà fornito dalla ...

