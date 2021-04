Judo, Europei 2021 oggi: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) L’attesa è finita e quest’oggi si comincia a combattere finalmente in quel di Lisbona per la prima giornata ufficiale di gara dei Campionati Europei Senior 2021 di Judo, evento valevole anche per la qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo 2021. La capitale portoghese si appresta ad ospitare una rassegna continentale di grande prestigio, in cui oltre alle medaglie vengono messi in palio anche un massimo di 700 punti cruciali per i ranking a cinque cerchi. L’Italia parte forte in questo day-1 con la bellezza di 10 atleti impegnati in 5 categorie di peso, quindi in ogni tabellone odierno sono presenti due portacolori azzurri. Fari puntati in particolare su Odette Giuffrida, che difende il titolo europeo nei 52 kg, e sul ritorno alle competizioni dopo l’infortunio di Manuel Lombardo, ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) L’attesa è finita e quest’si comincia a combattere finalmente in quel di Lisbona per la prima giornata ufficiale didei CampionatiSeniordi, evento valevole anche per la qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo. La capitale portoghese si appresta ad ospitare una rassegna continentale di grande prestigio, in cui oltre alle medaglie vengono messi in palio anche un massimo di 700 punti cruciali per i ranking a cinque cerchi. L’Italia parte forte in questo day-1 con la bellezza di 10 atleti impegnati in 5 categorie di peso, quindi in ogni tabellone odierno sono presenti due portacolori azzurri. Fari puntati in particolare su Odette Giuffrida, che difende il titolo europeo nei 52 kg, e sul ritorno alle competizioni dopo l’infortunio di Manuel Lombardo, ...

