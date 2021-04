Il Trono di Spade – The Iron Anniversary, dal 16 aprile un canale Sky per i 10 anni della serie dei record (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Trono di Spade debuttava dieci anni fa su HBO. Il primo episodio sarebbe stato solo uno di una serie da record che avrebbe, in pochissimi anni, segnato il mondo della serialità. Basata sui romanzi de Il Trono di Spade, dal ciclo Cronache del ghiaccio e del fuoco, l’amatissima saga di George R. R. Martin è ancora oggi acclamata da milioni di fan in tutto il mondo. Per il decimo anniversario, dal 16 al 23 aprile Sky propone un canale interamente dedicato alla saga. Sul canale 111, Sky Atlantic diventa Il Trono di Spade – The Iron anniversary. Tutte le 8 stagioni disponibili per un ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Ildidebuttava diecifa su HBO. Il primo episodio sarebbe stato solo uno di unadache avrebbe, in pochissimi, segnato il mondoserialità. Basata sui romanzi de Ildi, dal ciclo Cronache del ghiaccio e del fuoco, l’amatissima saga di George R. R. Martin è ancora oggi acclamata da milioni di fan in tutto il mondo. Per il decimoversario, dal 16 al 23Sky propone uninteramente dedicato alla saga. Sul111, Sky Atlantic diventa Ildi– The. Tutte le 8 stagioni disponibili per un ...

