“Il portavoce di Solinas al pranzo proibito in Sardegna” (Di venerdì 16 aprile 2021) Nuovo capitolo del Sardaragate, il pranzo in barba alle regole anti covid a cui hanno partecipato funzionari regionali, politici e dirigenti. Dopo il nome del comandante regionale del Corpo forestale ora si fa anche quello del portavoce di Solinas A riportare il particolare è il Fatto che sottolinea come vacilli la versione di Solinas che aveva spiegato di non sapere niente: secondo il quotidiano è improbabile che il presidente della regione non sapesse dove era il suo portavoce. Solinas aveva paventato provvedimenti contro i partecipanti. “Gli elementi che conosciamo oggi (ieri, ndr) cambiano la questione – ha detto Massimo Zedda – al pranzo di Sardara c’era il portavoce del governatore che aveva dichiarato di non essere parte della comitiva ”. Per ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Nuovo capitolo del Sardaragate, ilin barba alle regole anti covid a cui hanno partecipato funzionari regionali, politici e dirigenti. Dopo il nome del comandante regionale del Corpo forestale ora si fa anche quello deldiA riportare il particolare è il Fatto che sottolinea come vacilli la versione diche aveva spiegato di non sapere niente: secondo il quotidiano è improbabile che il presidente della regione non sapesse dove era il suoaveva paventato provvedimenti contro i partecipanti. “Gli elementi che conosciamo oggi (ieri, ndr) cambiano la questione – ha detto Massimo Zedda – aldi Sardara c’era ildel governatore che aveva dichiarato di non essere parte della comitiva ”. Per ...

Advertising

fanpage : Ira delle opposizioni: “O il presidente sapeva o assuma gli atti conseguenti, altrimenti è connivente” - Simo07827689 : RT @Giusylo3: Questa la dedico al Governatore Solinas e in particolare al suo portavoce, uno tra i vari presenti al luculliano Banchetto !!… - matteoc1951 : RT @Giusylo3: Questa la dedico al Governatore Solinas e in particolare al suo portavoce, uno tra i vari presenti al luculliano Banchetto !!… - gioporce : RT @SardegnaG: Agus (Progressisti): a Sardara c'era anche il portavoce di Solinas e ora la maggioranza tace #dimissioni - cocchi2a : RT @Giusylo3: Questa la dedico al Governatore Solinas e in particolare al suo portavoce, uno tra i vari presenti al luculliano Banchetto !!… -