Il pomodoro, buono per te, buono per la ricerca. Via alla raccolta fondi, la Fondazione Veronesi torna in piazza (Di venerdì 16 aprile 2021) Sabato 24 e domenica 25 aprile la Fondazione Umberto Veronesi torna nelle principali piazze della Campania, così come in quelle di tutta Italia, con la quarta edizione de “Il pomodoro. buono per te, buono per la ricerca”, un’iniziativa ideata per raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un protocollo per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia infantile e in Italia colpisce circa ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) Sabato 24 e domenica 25 aprile laUmbertonelle principali piazze della Campania, così come in quelle di tutta Italia, con la quarta edizione de “Ilper te,per la”, un’iniziativa ideata per raccogliereper finanziare lae la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. Il ricavato dellapermetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un protocollo per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia infantile e in Italia colpisce circa ...

"Passata di") o selezionando una categoria (es. "Latticini e Formaggi"), è possibile scoprire gli articoli e le marche italiane presenti nelle vicinanze. Il tutto grazie a una mappa che ...... spesso si scontra con la curiosità che nasce dalla domanda: "E se poi è?". Roba da intrepidi,... attenzione - a base di, sedano e vongole. Si chiama Clamato e in America è amato per via ...