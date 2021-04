GP Portimao, Moto3: Oncu leader sull’umido della FP1 (Di venerdì 16 aprile 2021) Il GP di Portimao comincia con la FP1 della Moto3. Ed il primo leader di un weekend ancora lungo è Deniz Oncu, autore di un 1’56?978 alla bandiera a scacchi. Il giovane turco è il migliore su una pista in via di asciugatura, dopo che la pioggia aveva bagnato il circuito dell’Algarve durante la notte. Deniz precede Filip Salac e John McPhee, che qui a Portimao dovrà scontare la penalità per la baruffa di Doha. Andi farhid Izdihar piazza un ottimo quinto tempo, in condizioni di asfalto che si adattano bene al suo stile di guida. Romano Fenati è il migliore degli italiani, con un sesto posto seguendo Darryn Binder. Andrea Migno, Sergio Garcia, Tatsuki Suzuki e Yuki Kunii completano la top ten. Diciassettesimo tempo per Pedro Acosta, vincitore del GP di Doha. Moto3, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Il GP dicomincia con la FP1. Ed il primodi un weekend ancora lungo è Deniz, autore di un 1’56?978 alla bandiera a scacchi. Il giovane turco è il migliore su una pista in via di asciugatura, dopo che la pioggia aveva bagnato il circuito dell’Algarve durante la notte. Deniz precede Filip Salac e John McPhee, che qui adovrà scontare la penalità per la baruffa di Doha. Andi farhid Izdihar piazza un ottimo quinto tempo, in condizioni di asfalto che si adattano bene al suo stile di guida. Romano Fenati è il migliore degli italiani, con un sesto posto seguendo Darryn Binder. Andrea Migno, Sergio Garcia, Tatsuki Suzuki e Yuki Kunii completano la top ten. Diciassettesimo tempo per Pedro Acosta, vincitore del GP di Doha., ...

Advertising

Gazzetta_it : #Moto3 #FP1 #Portimao: pista umida, #Oncu il più veloce; 6. Fenati - gponedotcom : Pozzanghere in pista a Portimao: FP1 sprecata, Oncu il più veloce: La pioggia di ieri ha lasciato l'asfalto in cond… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Portimao: pista non al meglio, @Denizoncu53 il più veloce - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Portimao: pista non al meglio, @Denizoncu53 il più veloce - - dianatamantini : MOTO3 - Condizioni particolari a Portimao, con Deniz Öncü al comando della classifica Moto3 delle FP1, seguito da F… -

Ultime Notizie dalla rete : Portimao Moto3 Zarco fa polemica: 'Mi hanno obbligato alla mascherina. Il vaccino? Non sappiamo cosa sia veramente' Gran Premio del Portogallo Marquez torna: c è l ok dei medici già per Portimao 10/04/2021 A 07:34 ... Johann spiega che parlare con Lorenzo Fellon, il figlio di Laurent al debutto in Moto3, è ...

Moto3, prima gara europea per Fenati a Portimao: ''Pista fantastica, siamo sulla strada giusta'' ... "Arriviamo in Europa ed invece della solita pista di Jerez sbarchiamo a Portimao. È un circuito ... Per quanto riguarda i record appartengono tutti al 2020, visto che la Moto3 ha corso per la prima ...

Moto3, risultati FP1 GP Portogallo 2021: Deniz Oncu svetta in un turno non indicativo, Fenati 6°, Migno 7° Un sorprendente Deniz Oncü chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, terza prova del Mondiale Moto3 2021. Sullo splendido tracciato di Portimao le condizioni ...

LIVE MotoGP FP1 e FP2, GP Portimao 2021 prove libere: diretta LIVE GP Portimao 2021 LIVE MotoGP FP1 e FP2: la diretta LIVE delle prove libere del Mondiale di MotoGP, notizie in tempo reale. Ritorna Marquez.

Gran Premio del Portogallo Marquez torna: c è l ok dei medici già per10/04/2021 A 07:34 ... Johann spiega che parlare con Lorenzo Fellon, il figlio di Laurent al debutto in, è ...... "Arriviamo in Europa ed invece della solita pista di Jerez sbarchiamo a. È un circuito ... Per quanto riguarda i record appartengono tutti al 2020, visto che laha corso per la prima ...Un sorprendente Deniz Oncü chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, terza prova del Mondiale Moto3 2021. Sullo splendido tracciato di Portimao le condizioni ...GP Portimao 2021 LIVE MotoGP FP1 e FP2: la diretta LIVE delle prove libere del Mondiale di MotoGP, notizie in tempo reale. Ritorna Marquez.