F1, incidente per Charles Leclerc! Ferrari distrutta alla Rivazza 2. “Scusatemi” (Di venerdì 16 aprile 2021) Charles Leclerc ha concluso con un incidente il suo venerdì di prove libere a Imola, dove va in scena il GP di Emilia-Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1. Il monegasco ha perso il controllo della sua Ferrari alla curva denominata Rivazza 2 ed è finito contro le barriere. La macchina è distrutta e costringerà i meccanici a un lavoro supplementare nella serata odierna, in modo da renderla utilizzabile per le prove libere 3 e le qualifiche in programma domani. Un vero e proprio peccato per il giovane del Principato, perché si era distinto durante le due sessioni. Nella FP2 aveva firmato il quinto tempo, subito alle spalle del compagno di squadra Carlos Sainz, nella graduatoria in cui svettano le due Mercedes. Purtroppo, a tre minuti dalla bandiera a scacchi, un ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021)Leclerc ha concluso con unil suo venerdì di prove libere a Imola, dove va in scena il GP di Emilia-Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1. Il monegasco ha perso il controllo della suacurva denominata2 ed è finito contro le barriere. La macchina èe costringerà i meccanici a un lavoro supplementare nella serata odierna, in modo da renderla utilizzabile per le prove libere 3 e le qualifiche in programma domani. Un vero e proprio peccato per il giovane del Principato, perché si era distinto durante le due sessioni. Nella FP2 aveva firmato il quinto tempo, subito alle spalle del compagno di squadra Carlos Sainz, nella graduatoria in cui svettano le due Mercedes. Purtroppo, a tre minuti dbandiera a scacchi, un ...

Advertising

SkySportF1 : ? No further action per l'episodio tra Pérez e Ocon che ha causato la bandiera rossa nelle FP1 a Imola: la ricostru… - Agenzia_Ansa : Il governo giapponese ha deciso di rilasciare nell'Oceano Pacifico l'acqua contaminata impiegata per raffreddare i… - fattoquotidiano : Come anticipato dal governo, Tokyo ha deciso di rilasciare nell’Oceano Pacifico l’acqua contaminata impiegata per r… - CCISS_Ministero : A22 Brennero-Modena fine code per 2 km causa incidente tra Svincolo Ala Avio (Km 135) e A22 Svincolo Affi-Lago Di… - CCISS_Ministero : A22 Brennero-Modena code per 2 km causa incidente tra Svincolo Ala Avio (Km 135) e A22 Svincolo Affi-Lago Di Gard… -