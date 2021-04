“Era nell’aria”. Simona Ventura, arriva la decisione della Rai. Per la conduttrice momento nero (Di venerdì 16 aprile 2021) Niente da fare, il programma non decolla. Anzi. “Game of Games” è calato ancora nella terza puntata e a questo punto la situazione per Simona Ventura si è fatta davvero difficile. In molti attendevano il ritorno di una delle conduttrici più seguite e amate negli ultimi anni. Ma i dati di ascolto sono impietosi e forse neppure un miracolo potrebbe ribaltare lo stato delle cose. Le ultime voci parlano di un clima per niente bello attorno a Simona e al suo game show. A peggiorare tutto, come dicevamo, i numeri, maledetti numeri, inequivocabili numeri. L’ultima rivelazione si è fermata a 915mila spettatori, appena il 3,7% di share. Troppo pochi per una trasmissione in prima serata su Rai 2. Ma cosa è capitato alla Ventura? Dopo il disperato tentativo anche sull’Isola dei Famosi con uno sbarco in Honduras che non ebbe gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Niente da fare, il programma non decolla. Anzi. “Game of Games” è calato ancora nella terza puntata e a questo punto la situazione persi è fatta davvero difficile. In molti attendevano il ritorno di una delle conduttrici più seguite e amate negli ultimi anni. Ma i dati di ascolto sono impietosi e forse neppure un miracolo potrebbe ribaltare lo stato delle cose. Le ultime voci parlano di un clima per niente bello attorno ae al suo game show. A peggiorare tutto, come dicevamo, i numeri, maledetti numeri, inequivocabili numeri. L’ultima rivelazione si è fermata a 915mila spettatori, appena il 3,7% di share. Troppo pochi per una trasmissione in prima serata su Rai 2. Ma cosa è capitato alla? Dopo il disperato tentativo anche sull’Isola dei Famosi con uno sbarco in Honduras che non ebbe gli ...

