Enrico Ruggeri: "Su Gassmann solo una battuta. Se denunci assembramenti, devi farlo pure con rapine e spaccio" (Di venerdì 16 aprile 2021) Tutto è iniziato da un tweet delle scorse ore: Alessandro Gassmann ha rivelato di aver chiamato la polizia per una festa che si svolgeva nel suo condominio, in violazione delle regole anti-Covid. Sui social sono esplosi i commenti, ad intervenire anche il cantante Enrico Ruggeri. “Grande attore e regista... con un po’ di nostalgia per i tempi andati della Germania Est”, le sue parole. Una vicenda su cui Ruggeri torna a parlare facendo chiarezza, intervistato dal Corriere della Sera. “Se quella battuta l’avessi fatta ad Alessandro a cena insieme, ne avrebbe riso anche lui. Mi dispiace molto la contrapposizione e il malcostume di cui spesso sono stato vittima anche io”. Ruggeri sottolinea che non aveva intenzione di attaccare Gassman, dichiarandosi dispiaciuto: “Ho letto insulti su di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Tutto è iniziato da un tweet delle scorse ore: Alessandroha rivelato di aver chiamato la polizia per una festa che si svolgeva nel suo condominio, in violazione delle regole anti-Covid. Sui social sono esplosi i commenti, ad intervenire anche il cantante. “Grande attore e regista... con un po’ di nostalgia per i tempi andati della Germania Est”, le sue parole. Una vicenda su cuitorna a parlare facendo chiarezza, intervistato dal Corriere della Sera. “Se quellal’avessi fatta ad Alessandro a cena insieme, ne avrebbe riso anche lui. Mi dispiace molto la contrapposizione e il malcostume di cui spesso sono stato vittima anche io”.sottolinea che non aveva intenzione di attaccare Gassman, dichiarandosi dispiaciuto: “Ho letto insulti su di ...

