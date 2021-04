Elezioni Roma 2021: Letta vorrebbe primarie a giugno (Di venerdì 16 aprile 2021) Enrico Letta, segretario del PD, ha annunciato da tempo la sua volontà di fare le primarie del centrosinistra per decidere il candidato a sindaco della Capitale. La speranza di Letta è quella di svolgere le primarie in presenza a giugno. Tutto dipenderà dall’andamento della pandemia di Covid, ma la volontà del leader del Partito Democratica è ben chiara. Nel corso di un’intervista a Piazza Pulita su La7, il segretario del PD ha spiegato che a maggio verranno svelate le candidature per le primarie. Letta spera in primarie del centrosinistra a giugno Il segretario nazionale del PD, Enrico Letta, è intervenuto a Piazza Pulita in onda su La7. Qui ha ribadito una volta per tutte la volontà del centrosinistra di ... Leggi su romanotizie24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Enrico, segretario del PD, ha annunciato da tempo la sua volontà di fare ledel centrosinistra per decidere il candidato a sindaco della Capitale. La speranza diè quella di svolgere lein presenza a. Tutto dipenderà dall’andamento della pandemia di Covid, ma la volontà del leader del Partito Democratica è ben chiara. Nel corso di un’intervista a Piazza Pulita su La7, il segretario del PD ha spiegato che a maggio verranno svelate le candidature per lespera indel centrosinistra aIl segretario nazionale del PD, Enrico, è intervenuto a Piazza Pulita in onda su La7. Qui ha ribadito una volta per tutte la volontà del centrosinistra di ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Roma Il Pd proporrà il 20 giugno come data per le primarie a Roma Andrea Casu e Bruno Astorre, i segretari di Roma e Lazio hanno dichiarato che 'Il futuro di Roma è il futuro dell'Italia e le prossime elezioni amministrative sono un appuntamento fondamentale'. Il Pd di Roma convocherà per martedì prossimo il tavolo di coalizione per la corsa al Campidoglio ...

