Crescono i contagi a Tempio, oltre 50 casi e molti positivi alle varianti

Ultime Notizie dalla rete : Crescono contagi Crescono i contagi a Tempio, oltre 50 casi e molti positivi alle varianti La situazione coronavirus a Tempio. C'è preoccupazione a Tempio dove i positivi hanno superato le 50 unità e le persone in quarantena sono più di 100 . Secondo gli ultimi dati infatti i casi di ...

Israele torna alla normalità: mascherine non più obbligatorie, il 70% della popolazione immunizzata Anche a restrizioni allentate i contagi non crescono più ormai da settimane. Un modello da imitare, ma anche un'iniezione di fiducia. E' importante ricordare che in Israele le restrizioni sono state ...

Altro che riaperture, pandemia verso livello più alto mai raggiunto. L’allarme dell’OMS La pandemia di Covid è arrivata a un punto critico, afferma l'OMS mentre molti Paesi allentano le restrizioni. “Numero di nuovi casi a settimana è quasi raddoppiato negli ultimi due mesi”.

Covid Calabria, superata la soglia critica per le intensive: +32% Crescono, in Calabria, i ricoverati in terapia intensiva e viene superata la soglia di saturazione dei posti letto fissata al 30%. I nuovi ingressi in ...

