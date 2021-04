Covid | da piscine a fiere | ecco le date della road map riaperture**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Da lunedì 26 aprile, nelle zone gialle, potranno riaprire tutte le attività all'aperto. Una decisione che rappresenta un "rischio ragionato" ma che può diventare una "opportunità straordinaria" a patto di un rigoroso rispetto delle misure di prevenzione. Così il premier Mario Draghi ha riassunto il senso e la portata delle riaperture concoroggi nella cabina di regia del governo. Prime riaperture a cui si accompagna unamap, un calendario per le varie categorie che via via potranno riprendere le attività. Con l'introduzione dal 26 aprilezona gialla rafforzata riaprono "scuola, ristorazione, musei, teatri, cinema, spettacoli, eventi sportivi,, palestre, attività sportive,, congressi, stabilimenti termali, parchi tematici", dice il premier Draghi ...