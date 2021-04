Coronavirus, oggi nel Lazio 1.474 nuovi casi. Aumentano i positivi, calano i ricoveri e le terapie intensive: ecco i dati (Di venerdì 16 aprile 2021) Su oltre 17.000 tamponi nel Lazio (+1.232 rispetto a ieri) e oltre 20.000 antigenici (per un totale di oltre 37.000 test) nel Lazio nelle ultime 24 ore si registrano 1.474 casi positivi (+144 rispetto a ieri). 39 i pazienti deceduti e 1.053 quelli guariti. Leggi anche: Diretta Draghi oggi 16 aprile 2021: cosa ha detto il Premier in conferenza stampa (Video) “Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 700? – commenta l’assessore D’Amato. Coronavirus nel Lazio: la situazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) Su oltre 17.000 tamponi nel(+1.232 rispetto a ieri) e oltre 20.000 antigenici (per un totale di oltre 37.000 test) nelnelle ultime 24 ore si registrano 1.474(+144 rispetto a ieri). 39 i pazienti deceduti e 1.053 quelli guariti. Leggi anche: Diretta Draghi16 aprile 2021: cosa ha detto il Premier in conferenza stampa (Video) “, mentre diminuiscono i decessi, lee i. Il rapporto trae tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. Ia Roma città sono a quota 700? – commenta l’assessore D’Amato.nel: la situazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus, Merkel ha ricevuto prima dose di AstraZeneca La cancelliera tedesca Angela Merkel è stata vaccinata oggi contro il coronavirus. Secondo i media tedeschi ha ricevuto la prima dose del preparato AstraZeneca. La 66enne cancelliera è stata vaccinata all'ex aeroporto di Berlino, Tempelhof, che ...

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021/ Fognini Ruud (0 - 0) streaming video: passa Evans! Fabio Fognini ha il coronavirus: "Sintomi molto lievi"/ Salta il Sardegna Open VITTORIA DI TSITSIPAS Stefanos Tsitsipas è il primo semifinalista del torneo Atp Montecarlo 2021 di cui oggi sono in ...

Tokyo 2020, parla il numero 2 del partito di governo giapponese: "Annullare i Giochi è un'opzione" Le Olimpiadi di Tokyo dividono la maggioranza di governo in Giappone. Sono infatti molti, nel Paese, che a causa dell'aumento dei contagi da coronavirus, chiedono un rinvio ...

Govt to start easing COVID restrictions April 26 - sources ROME, APR 16 - The government is set to start significantly easing Italy's COVID-19-linked restrictions on April 26, sources said Friday after a meeting of the 'cabina di regia' taskforce at the premi ...

