Cade valanga in Friuli, due dispersi (Di venerdì 16 aprile 2021) Due persone risultano disperse dopo essere state probabilmente travolte da una valanga che si è staccata questa mattina dallo Jof di Montasio, nel versante nord - est, tra Malborghetto Valbruna e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Due persone risultano disperse dopo essere state probabilmente travolte da unache si è staccata questa mattina dallo Jof di Montasio, nel versante nord - est, tra Malborghetto Valbruna e ...

Ultime Notizie dalla rete : Cade valanga Cade valanga in Friuli, due dispersi La zona viene sorvolata in queste ore da tre elicotteri: della Protezione Civile del Fvg, quello sanitario e un velivolo giunto dal Veneto con cani da valanga. A terra sono invece impegnate squadre ...

Cade valanga in Friuli, due dispersi Due persone risultano disperse dopo essere state probabilmente travolte da una valanga che si è staccata questa mattina dallo Jof di Montasio, nel versante nord-est, tra Malborghetto Valbruna e Chiusa ...

