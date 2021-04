Biden a Putin: stop escalation ma no interferenze in democrazia (Di venerdì 16 aprile 2021) Nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia dell'era Biden si alternano toni da guerra fredda a inviti al dialogo. Il presidente Biden ha disposto nuove sanzioni contro la Russia di Putin e l'espulsione ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia dell'erasi alternano toni da guerra fredda a inviti al dialogo. Il presidenteha disposto nuove sanzioni contro la Russia die l'espulsione ...

Russia-Usa: Finlandia propone ufficialmente di ospitare incontro fra Putin e Biden La Finlandia ha proposto di ospitare ufficialmente l'incontro fra i presidenti di Usa e Russia, Joe Biden e Vladimir Putin. Lo hanno ...

