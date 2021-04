AstraZeneca | stop definitivo in Ue Da Parigi bomba sulle vaccinazioni

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il ministro francese dell'Industria Agne's Pannier-Runacher considera "fortemente probabile" che l'Unione europea non rinnovi il contratto per i vaccini di, privilegiando la stipula di ulteriori accordi con Pfizer e Moderna Segui su affaritaliani.it

...non ce li hanno dati! Oggi dobbiamo convincere le persone una ad una a vaccinarsi con, ... ha bacchettato le quattro Asl per loa Pasqua e Pasquetta delle vaccinazioni, evenienza ...Sull'onda di alcune vicende riportate dai media, dallodefinitivo della Danimarca adfino ai problemi con il Johnson e Johnson, capita che le anamnesi si facciano più lunghe e ci sia ...Il direttore dell’Istituto Mario Negri: "Non possono essere una coincidenza, un accidente come la caduta di un aereo o il morso di un cane" ...Dei quattro tipi di vaccini previsti dal piano nazionale di immunizzazione, il Veneto si ritrova ad avere piena certezza solo sui quantitativi di Pfizer-Biontech ...