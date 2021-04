Arno Kompatscher saluta con favore le aperture decise da Draghi (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 26 aprile nelle zone gialle saranno possibili varie riaperture, comprese quelle dei ristoranti. Kompatscher: “La pressione delle Regioni ha dato i suoi frutti”. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher accoglie con favore la decisione odierna del governo italiano di consentire delle aperture nelle cosiddette zone gialle a partire dal 26 aprile. “La pressione dalle regioni in cui le infezioni sono notevolmente diminuite ha dato i suoi frutti”, afferma Kompatscher. “Abbiamo spinto per un allentamento graduale delle misure. Il calendario presentato oggi dal presidente del consiglio Mario Draghi e dal ministro della salute Roberto Speranza è un passo nella giusta direzione”. Nonostante si auspicasse l’apertura di bar e ristoranti già per la ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 26 aprile nelle zone gialle saranno possibili varie ri, comprese quelle dei ristoranti.: “La pressione delle Regioni ha dato i suoi frutti”. Il presidente della Provinciaaccoglie conla decisione odierna del governo italiano di consentire dellenelle cosiddette zone gialle a partire dal 26 aprile. “La pressione dalle regioni in cui le infezioni sono notevolmente diminuite ha dato i suoi frutti”, afferma. “Abbiamo spinto per un allentamento graduale delle misure. Il calendario presentato oggi dal presidente del consiglio Marioe dal ministro della salute Roberto Speranza è un passo nella giusta direzione”. Nonostante si auspicasse l’apertura di bar e ristoranti già per la ...

Advertising

ultimora_pol : #Italia #TrentinoAltoAdige #Bolzano Il presidente della Provincia Autonoma Arno #Kompatscher (#SVP|EPP) ha chiesto… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: I numeri epidemiologici sono da zona gialla, sostiene il presidente altoatesino Arno Kompatscher. Trattiamo con Roma… - TgrRaiAltoAdige : I numeri epidemiologici sono da zona gialla, sostiene il presidente altoatesino Arno Kompatscher. Trattiamo con Ro… - agescidiamante : RT @agesci: Un anno di #pandemia ha bloccato quasi totalmente le attività in presenza delle associazioni #scout in Alto Adige. Il servizio… - agesci : Un anno di #pandemia ha bloccato quasi totalmente le attività in presenza delle associazioni #scout in Alto Adige.… -

Ultime Notizie dalla rete : Arno Kompatscher PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * COVID: KOMPATSCHER, " NELLE ZONE DOVE LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA LO CONSENTE DOVREBBERO ESSERE POSSIBILI PARZIALI RIAPERTURE " Durante la seduta straordinaria di questa mattina (15 aprile) della Conferenza delle Regioni e Province autonome, il presidente Arno Kompatscher ha presentato la situazione legata alla diffusione dei ...

Covid: Bolzano e Trento insistono su riaperture dei virtuosi Bolzano e Trento insistono su riaperture tempestive nelle regioni virtuose. I governatori Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti hanno sollecitato in conferenza regioni "riaperture graduali e in sicurezza, lì dove la situazione epidemiologica lo consente". "Il tutto ovviamente accompagnato da ...

Covid-19: lunedì in Alto Adige parte l’iniziativa "Testiamoci" Sanità / Sociale \| 16.04.2021 \| 17:14. Covid-19: lunedì in Alto Adige parte l’iniziativa "Testiamoci" Al via lunedì 19 aprile, nei primi Comuni aderenti, l’azione “Testia ...

Al via “Testiamoci”, test nasali per tutti In tutto l'Alto Adige - Cronaca - Alto Adige "Sin dall'inizio di questa pandemia - commenta l'assessore alla salute Thomas Widmann - i test a tappeto sono stati uno dei pilastri della nostra strategia, che è stata successivamente ampliata e adeg ...

Durante la seduta straordinaria di questa mattina (15 aprile) della Conferenza delle Regioni e Province autonome, il presidenteha presentato la situazione legata alla diffusione dei ...Bolzano e Trento insistono su riaperture tempestive nelle regioni virtuose. I governatorie Maurizio Fugatti hanno sollecitato in conferenza regioni "riaperture graduali e in sicurezza, lì dove la situazione epidemiologica lo consente". "Il tutto ovviamente accompagnato da ...Sanità / Sociale \| 16.04.2021 \| 17:14. Covid-19: lunedì in Alto Adige parte l’iniziativa "Testiamoci" Al via lunedì 19 aprile, nei primi Comuni aderenti, l’azione “Testia ..."Sin dall'inizio di questa pandemia - commenta l'assessore alla salute Thomas Widmann - i test a tappeto sono stati uno dei pilastri della nostra strategia, che è stata successivamente ampliata e adeg ...