Apple Music paga più diritti di Spotify | un cent $ per ogni branoHDblog it

Advertising

Raicomspa : ??La colonna sonora de #LaFuggitiva è pronta a farvi emozionare con le musiche di Andrea Ridolfi e Vito Abbonato,… - NaliOfficial : Movimento Lento live ?????? Qui #Nuda10 a prezzo speciale ?? - fedefederossi : #Pesche è su ITunes qui: - nightsflawIess : Tipo se ascolto questa 30 volte al giorno significa chiaramente che voglio comprare una fattoria col mio partner e… - nightsflawIess : Mi è tornato in mente a caso che l’anno scorso ero OSSESSIONATA da questa canzone -

Ultime Notizie dalla rete : Apple Music

Il duello trae Spotify prosegue anche sul campo delle royalties. In una lettera che dovrebbe essere presto condivisa con gli artisti attraverso la dashboard difor Artists , ottenuta dal ...supera Spotify: Cupertino paga meglio gli artisti rispetto al gigante svedese della musica in streaming. Il sorpasso del servizio di musica in streaming di Cupertino su Spotify è di un ...Il duello tra Apple Music e Spotify prosegue anche sul campo delle royalties. In una lettera che dovrebbe essere presto condivisa con gli artisti attraverso la dashboard di Apple Music for Artists, ot ...Siete curiosi di sapere quanto guadagna un artista da ogni riproduzione del suo brano attraverso Apple Music? Oggi Apple ha condiviso questi dati attraverso una lettera inviata sulla piattaforma dedic ...