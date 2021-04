Ancelotti: “Kean? E’ un nostro giocatore, non devo convincerlo a restare. Se il PSG lo vuole…” (Di venerdì 16 aprile 2021) Moise Kean si prepara a tornare in Inghilterra.Dopo il via libera al prestito dello scorso autunno da parte di Carlo Ancelotti, che ha portato Moise Kean in terra francese, il centravanti si prepara a fare il suo ritorno in Premier League. L'ex Juventus, approdato al PSG nei mesi scorsi, ha infatti stupido in termini di continuità di gioco e reti realizzate, attirando così le attenzioni di diversi club europei. A giugno tuttavia, Moise Kean dovrebbe tornare agli ordini di Carlo Ancelotti, pronto a riaccoglierlo in squadra per affidargli un posto da titolare."Non devo convincerlo a restare, questo lo scrivono i giornali. E' in prestito e deve tornare, se il Psg lo vuole, deve aprire una trattativa. Noi siamo aperti, ma se non succede nulla sarà un ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 aprile 2021) Moisesi prepara a tornare in Inghilterra.Dopo il via libera al prestito dello scorso autunno da parte di Carlo, che ha portato Moisein terra francese, il centravanti si prepara a fare il suo ritorno in Premier League. L'ex Juventus, approdato al PSG nei mesi scorsi, ha infatti stupido in termini di continuità di gioco e reti realizzate, attirando così le attenzioni di diversi club europei. A giugno tuttavia, Moisedovrebbe tornare agli ordini di Carlo, pronto a riaccoglierlo in squadra per affidargli un posto da titolare."Non, questo lo scrivono i giornali. E' in prestito e deve tornare, se il Psg lo vuole, deve aprire una trattativa. Noi siamo aperti, ma se non succede nulla sarà un ...

