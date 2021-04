Vidal, non solo lo scudetto: il rush finale servirà per tenersi l'Inter (Di giovedì 15 aprile 2021) Era l'uomo più atteso, è diventato il più chiacchierato per un rendimento non proprio regolare. In questa stagione raramente è stato esaltato per una serie di motivi, in primis fisici. Ora Vidal ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) Era l'uomo più atteso, è diventato il più chiacchierato per un rendimento non proprio regolare. In questa stagione raramente è stato esaltato per una serie di motivi, in primis fisici. Ora...

Ultime Notizie dalla rete : Vidal non Vidal, non solo lo scudetto: il rush finale servirà per tenersi l'Inter Un peso non indifferente, a cui i nerazzurri rinuncerebbero volentieri se Vidal non dovesse mandare segnali importanti nel rush finale di campionato.

Il centrocampo di Cauet: 'Vidal via, al suo posto sogno Pogba. E sugli altri...' ... partendo proprio dall'uomo più discusso: Arturo Vidal, legato all'Inter da un contratto valido

Gazzetta – Perisic potrebbe essere convocato, Vidal out Ivan Perisic sta recuperando dall’infortunio e potrebbe essere convocato contro il Napoli. Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’esterno croato sarebbe una pedina importante per A ...

