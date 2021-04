Uomini e Donne 15 aprile, le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico (Di giovedì 15 aprile 2021) Trono over o Trono classico? Quale sarà protagonista oggi a Uomini e Donne. La risposta potrebbe essere più semplice del previsto: entrambi. Da inizio stagione, infatti, le vicende dei due troni si intrecciano anche nella stessa puntata. Potrebbe succedere anche in quella odierna, anche se l’assenza di anticipazioni ufficiali rende difficile dirlo con certezza. Dopo la puntata di ieri che ha visto protagonisti Samantha, alle prese con i due corteggiatori, e Nicola Vivarelli, che ha conosciuto una nuova ragazza scesa appositamente per lui. Il cavaliere ha deciso di iniziare una conoscenza e in studio è stato improvvisato un siparietto con protagonista Gemma, che si è resa disponibile per cucinare ai due ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 aprile 2021)? Quale sarà protagonista. La risposta potrebbe essere più semplice del previsto: entrambi. Da inizio stagione, infatti, le vicende dei due troni si intrecciano anche nella stessa puntata. Potrebbe succedere anche in quella odierna, anche se l’assenza diufficiali rende difficile dirlo con certezza. Dopo la puntata di ieri che ha visto protagonisti Samantha, alle prese con i due corteggiatori, e Nicola Vivarelli, che ha conosciuto una nuova ragazza scesa appositamente per lui. Il cavaliere ha deciso di iniziare una conoscenza e in studio è stato improvvisato un siparietto con protagonista Gemma, che si è resa disponibile per cucinare ai due ...

