Spagna: legge ritarda prescrizione in casi di abuso a minori (Di giovedì 15 aprile 2021) Una nuova legge approvata dalla Camera dei deputati spagnola ritarda il periodo di prescrizione in casi di abuso a minori: il calcolo inizierà solo a partire da quando la vittima ha compiuto i 35 anni,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Una nuovaapprovata dalla Camera dei deputati spagnolail periodo diindi: il calcolo inizierà solo a partire da quando la vittima ha compiuto i 35 anni,...

Ultime Notizie dalla rete : Spagna legge Spagna: legge ritarda prescrizione in casi di abuso a minori Lo riportano i media spagnoli, che descrivono la norma come un passo avanti che situa la Spagna all'avanguardia in questo ambito. La legge, approvata con ampia maggioranza, prevede anche altre misure ...

Spagna: legge ritarda prescrizione in casi di abuso a minori Una nuova legge approvata dalla Camera dei deputati spagnola ritarda il periodo di prescrizione in casi di abuso a minori: il calcolo inizierà solo a partire da quando la vittima ha compiuto i 35 anni ...

