Servizio a largo raggio dei Carabinieri di Salerno: ecco i risultati (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Anche in periodo pandemico la sicurezza del capoluogo salernitano rimane sempre sotto l’attento controllo dei Carabinieri della Compagnia di Salerno. Al di là delle ordinarie attività e pattugliamenti, nello scorso weekend è stato organizzato un Servizio coordinato a largo raggio con impiego massivo dei militari della Sezione Radiomobile, il pronto intervento dell’Arma in Servizio 24 ore al giorno. Sono stati conseguiti numerosi ed eccellenti risultati, grazie soprattutto alla costante abnegazione dei militari, impiegati in oltre 40 servizi complessivi: durante un controllo notturno su Via Wenner è stato fermato il pregiudicato salernitano 42enne, S.G., sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, pertanto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Anche in periodo pandemico la sicurezza del capoluogo salernitano rimane sempre sotto l’attento controllo deidella Compagnia di. Al di là delle ordinarie attività e pattugliamenti, nello scorso weekend è stato organizzato uncoordinato acon impiego massivo dei militari della Sezione Radiomobile, il pronto intervento dell’Arma in24 ore al giorno. Sono stati conseguiti numerosi ed eccellenti, grazie soprattutto alla costante abnegazione dei militari, impiegati in oltre 40 servizi complessivi: durante un controllo notturno su Via Wenner è stato fermato il pregiudicato salernitano 42enne, S.G., sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, pertanto ...

Advertising

anteprima24 : ** Servizio a largo raggio dei #Carabinieri di ##Salerno: ecco i #Risultati ** - guidobianchi12 : @Antonio_Caramia @z_melania @gbenve75 @Miti_Vigliero @colvieux @manginobrioches @udogumpel @jeperego @yaneerbaryam… - LuceverdeMilano : RT @atm_informa: ?? #tram1 > Greco: non fa le fermate tra Domodossola M5 e Largo Quinto Alpini (è in corso un intervento tecnico sulla linea… - atm_informa : ?? #tram1 > Greco: non fa le fermate tra Domodossola M5 e Largo Quinto Alpini (è in corso un intervento tecnico sull… - milanomagazine : Napoli, Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territo… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizio largo Giornata salute donna, visite gratis in ospedale su prenotazione Le prenotazioni vengono gestite direttamente dal servizio che eroga la prestazione. Le visite ...22 aprile 2021 " dalle 15 alle 17 Breast Unit e Patologia mammaria (4° piano) Ospedale di Cremona (Largo ...

Attacco a nave Israeliana nel Golfo Persico. L'Iran accusato del misfatto ...nave commerciale di proprietà di una società dello stesso paese è stata attaccata al largo delle ... fonti israeliane affermano che la Saviz era in realtà una nave spia al servizio delle Guardie della ...

Servizio a largo raggio dei Carabinieri di Salerno: ecco i risultati Salerno – Anche in periodo pandemico la sicurezza del capoluogo salernitano rimane sempre sotto l’attento controllo dei Carabinieri della Compagnia di Salerno. Al di là delle ordinarie attività e patt ...

Salerno, controlli nel weekend: 6 denunce e 12 multe per violazione delle norme anti-Covid Salerno, servizio a largo raggio dei Carabinieri: 6 denunce e 12 multe per violazioni Covid, di cui 3 per mancato utilizzo DPI ...

Le prenotazioni vengono gestite direttamente dalche eroga la prestazione. Le visite ...22 aprile 2021 " dalle 15 alle 17 Breast Unit e Patologia mammaria (4° piano) Ospedale di Cremona (......nave commerciale di proprietà di una società dello stesso paese è stata attaccata aldelle ... fonti israeliane affermano che la Saviz era in realtà una nave spia aldelle Guardie della ...Salerno – Anche in periodo pandemico la sicurezza del capoluogo salernitano rimane sempre sotto l’attento controllo dei Carabinieri della Compagnia di Salerno. Al di là delle ordinarie attività e patt ...Salerno, servizio a largo raggio dei Carabinieri: 6 denunce e 12 multe per violazioni Covid, di cui 3 per mancato utilizzo DPI ...