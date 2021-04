Salerno, la proposta di “Oltre”: un unico centro vaccinale a Soccorso Amico (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Prendendo spunto dal caos vaccini registrato nei giorni scorsi al cinema Augusteo di Salerno, con una serie di disservizi e difficoltà per i cittadini in fila in attesa della somministrazione del vaccino, il gruppo di consiglieri comunali che aderiscono ad Oltre chiedono al sindaco Napoli di organizzare al meglio l’intera macchina logistica. Composto dai consiglieri comunali Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe Ventura, il gruppo, alla luce delle difficoltà registrate presso i diversi punti sanitari adibiti per la somministrazione del vaccino anti Covid, rilanciano con forza e senza alcuna nota polemica, la necessità di programmare e realizzare un hub unico permanente, struttura che si possa occupare esclusivamente di questo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Prendendo spunto dal caos vaccini registrato nei giorni scorsi al cinema Augusteo di, con una serie di disservizi e difficoltà per i cittadini in fila in attesa della somministrazione del vaccino, il gruppo di consiglieri comunali che aderiscono adchiedono al sindaco Napoli di organizzare al meglio l’intera macchina logistica. Composto dai consiglieri comunali Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe Ventura, il gruppo, alla luce delle difficoltà registrate presso i diversi punti sanitari adibiti per la somministrazione del vaccino anti Covid, rilanciano con forza e senza alcuna nota polemica, la necessità di programmare e realizzare un hubpermanente, struttura che si possa occupare esclusivamente di questo ...

