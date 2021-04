Ruby-ter, slitta ancora la sentenza: accolta la richiesta di legittimo impedimento di Berlusconi (Di giovedì 15 aprile 2021) ancora uno slittamento (il sesto) per la sentenza dello stralcio del processo Ruby-ter, che vede imputato a Siena Silvio Berlusconi, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Con lui, incriminato per falsa testimonianza, anche Danilo Mariani, il pianista delle feste di Arcore. Il giudice ha infatti aggiornato l’udienza a giovedì 22 aprile, previa verifica dell’evoluzione delle condizioni di salute dell’ex-presidente del Consiglio. Una decisione che accoglie in pieno l’istanza di legittimo impedimento presentata dai legali di Berlusconi, alla luce del ricovero in ospedale del loro assistito. Dal 7 aprile scorso, infatti, il Cavaliere si trova al San Raffaele di Milano. Udienza aggiornata al 22 aprile Respinta, al contrario, la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 aprile 2021)unomento (il sesto) per ladello stralcio del processo-ter, che vede imputato a Siena Silvio, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Con lui, incriminato per falsa testimonianza, anche Danilo Mariani, il pianista delle feste di Arcore. Il giudice ha infatti aggiornato l’udienza a giovedì 22 aprile, previa verifica dell’evoluzione delle condizioni di salute dell’ex-presidente del Consiglio. Una decisione che accoglie in pieno l’istanza dipresentata dai legali di, alla luce del ricovero in ospedale del loro assistito. Dal 7 aprile scorso, infatti, il Cavaliere si trova al San Raffaele di Milano. Udienza aggiornata al 22 aprile Respinta, al contrario, la ...

Advertising

repubblica : ?? Ruby ter, slitta ancora la sentenza per Silvio Berlusconi: accolta la richiesta di legittimo impedimento della di… - Agenzia_Ansa : Ruby ter: nuovo rinvio del processo a Siena per Berlusconi. Il tribunale ha respinto la richiesta del pm che chiede… - repubblica : Ruby Ter, slitta ancora la sentenza per Silvio Berlusconi: accolto il legittimo impedimento per il ricovero - EnricoBattist : RT @FakeNews_24: +++ Ruby Ter: #Berlusconi rischia 4 anni e mezzo di ricoveri +++ - gpaolariete : RT @Agenzia_Ansa: Ruby ter: nuovo rinvio del processo a Siena per Berlusconi. Il tribunale ha respinto la richiesta del pm che chiedeva anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruby ter Berlusconi, slitta udienza Ruby ter: accolto legittimo impedimento per il ricovero Rinviata per la sesta volta la sentenza dello stralcio senese del nel quale è accusato di corruzione in atti giudiziari . Il processo coinvolge anche Danilo Mariani , il pianista delle feste di Arcore,...

Ruby ter, udienza slitta per la sesta volta per legittimo impedimento Slitta per la sesta volta la sentenza dello stralcio senese del processo Ruby Ter che vede imputati a Siena Silvio Berlusconi, con l'accusa di corruzione in atti giudiziari, e Danilo Mariani, il pianista senese delle feste di Arcore, per il reato di falsa testimonianza. Il ...

Ruby ter, udienza slitta per la sesta volta per legittimo impedimento Slitta per la sesta volta la sentenza dello stralcio senese del processo Ruby Ter che che vede imputati a Siena Silvio Berlusconi, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, e Danilo Mariani, il p ...

Processo Ruby Ter, slitta per la sesta volta la sentenza per Berlusconi Processo Ruby Ter, slitta per la sesta volta la sentenza per Berlusconi. La pm Magnini ha chiesto una condanna a 4 anni e 2 mesi.

Rinviata per la sesta volta la sentenza dello stralcio senese del nel quale è accusato di corruzione in atti giudiziari . Il processo coinvolge anche Danilo Mariani , il pianista delle feste di Arcore,...Slitta per la sesta volta la sentenza dello stralcio senese del processoche vede imputati a Siena Silvio Berlusconi, con l'accusa di corruzione in atti giudiziari, e Danilo Mariani, il pianista senese delle feste di Arcore, per il reato di falsa testimonianza. Il ...Slitta per la sesta volta la sentenza dello stralcio senese del processo Ruby Ter che che vede imputati a Siena Silvio Berlusconi, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, e Danilo Mariani, il p ...Processo Ruby Ter, slitta per la sesta volta la sentenza per Berlusconi. La pm Magnini ha chiesto una condanna a 4 anni e 2 mesi.