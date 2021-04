Rottura definitiva tra JLo e A - Rod | meglio da amici

(Di giovedì 15 aprile 2021) 'da' - ha detto la stessa coppia in una dichiarazione ufficiale fatta avere a Today, il programma mattutino in onda su NBC. "Ci siamo resi conto - si legge nella nota - che funzioniamo ...

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno ufficialmente preso strade separate. I due hanno annunciato ladel loro fidanzamento attraverso una dichiarazione esclusiva al 'Today Show'. 'Ci siamo resi conti di funzionare meglio come amici. Continueremo a lavorare insieme e sostenerci a ...Dopo due anni di fidanzamento ufficiale e una relazione iniziata nel 2017 Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno deciso di prendere strade separate. 'Meglio da amici' - ha detto la stessa coppia in una ...Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno ufficialmente preso strade separate. I due hanno annunciato la rottura definitiva del loro fidanzamento attraverso una dichiarazione esclusiva al "Today Show". "C ...Dopo due anni di fidanzamento ufficiale e una relazione iniziata nel 2017 Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno deciso di prendere strade separate. (ANSA) ...