Roma, Fonseca: «Sono orgoglioso di rappresentare l’Italia, non so se sarò qui l’anno prossimo» (Di giovedì 15 aprile 2021) Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro l’Ajax. Le sue parole Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro l’Ajax. Le sue parole. PARTITA – «Abbiamo fatto una buona partita sul piano difensivo. Abbiamo avuto più problemi ad Amsterdam». ORGOGLIO – «Sono arrivato alla mia prima semifinale, è un motivo di orgoglio e soddisfazione. Stiamo rappresentando l’Italia». ATTEGGIAMENTO – «Sono soddisfatto. L’Ajax è una grandissima squadra ma abbiamo sofferto più nella gara di andata. Abbiamo fatto una partita realista sapendo di essere in vantaggio. Abbiamo gestito bene«. RAPPORTO CON LA Roma – «Non cambia niente con questa qualificazione. Non so se ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Il tecnico dellaPauloha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro l’Ajax. Le sue parole Il tecnico dellaPauloha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro l’Ajax. Le sue parole. PARTITA – «Abbiamo fatto una buona partita sul piano difensivo. Abbiamo avuto più problemi ad Amsterdam». ORGOGLIO – «arrivato alla mia prima semifinale, è un motivo di orgoglio e soddisfazione. Stiamo rappresentando». ATTEGGIAMENTO – «soddisfatto. L’Ajax è una grandissima squadra ma abbiamo sofferto più nella gara di andata. Abbiamo fatto una partita realista sapendo di essere in vantaggio. Abbiamo gestito bene«. RAPPORTO CON LA– «Non cambia niente con questa qualificazione. Non so se ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca Roma - Ajax 1 - 1: Dzeko risponde a Brobbey, giallorossi in semifinale contro il Manchester United Ajax - Roma 1 - 2: Pau Lopez fa miracoli, poi decide Ibanez Fonseca ha deciso di lasciare il possesso palla all'avversario pur di non concedergli le verticalizzazioni. Una catenaccio modernizzato, ...

Roma - Ajax 1 - 1: giallorossi in semifinale. Basta la rete di Dzeko. Adesso il Manchester United 2'pt Molto attenta, la Roma , in questo avvio di partita. La squadra di Fonseca è compatta in mezzo al campo. La formazione di ten Hag ovviamente cerca subito di alzare il ritmo. 1'pt Iniziata la ...

Fonseca: “Vittoria soddisfacente per me e per la Roma. Futuro? Ora non è importante” “Sì, abbiamo fatto una buona partita soprattutto dal punto di vista difensivo, penso che abbiamo avuto più problemi ad Amsterdam” La Roma pareggia contro l’Ajax all’Olimpico e forte del risultato dell ...

Roma in semifinale di Europa League! Brobbey spaventa, Dzeko risolve: 1-1 con l’Ajax, ora lo United Nella seconda metà della prima frazione i ritmi si abbassano: la Roma arretra il suo baricentro, l’Ajax non riesce a spingere con efficacia. SECONDO TEMPO – Nella ripresa, però, la strada di Fonseca ...

