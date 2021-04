Riaperture, governatori in pressing ma Draghi vuole aspettare maggio. Oggi il vertice Stato-Regioni (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr – Regioni in pressing sul governo per le Riaperture: via il divieto di spostamento e avanti appena possibile con la ripresa delle attività da troppo tempo ferme. Oggi alla Conferenza Stato-Regioni i governatori avanzeranno le loro richieste per sbloccare la Riaperture prima del 30 aprile. Come è noto fino a quella data la zona gialla è sospesa per decreto ma, dati su contagi e vaccinazioni alla mano, è possibile anticipare le Riaperture dove i numeri lo permettono. Domani dunque la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi analizzerà sia le richieste delle Regioni che i dati aggiornati sulla pandemia. E’ possibile quindi che già domani verrà annunciato un calendario di massima ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr –insul governo per le: via il divieto di spostamento e avanti appena possibile con la ripresa delle attività da troppo tempo ferme.alla Conferenzaavanzeranno le loro richieste per sbloccare laprima del 30 aprile. Come è noto fino a quella data la zona gialla è sospesa per decreto ma, dati su contagi e vaccinazioni alla mano, è possibile anticipare ledove i numeri lo permettono. Domani dunque la cabina di regia presieduta dal premier Marioanalizzerà sia le richieste delleche i dati aggiornati sulla pandemia. E’ possibile quindi che già domani verrà annunciato un calendario di massima ...

Advertising

TonusAldo : RT @LegaComo: LA CARICA DEI #GOVERNATORI LEGHISTI: A #DRAGHI IL PIANO PER LE RIAPERTURE - ricatti88 : RT @IlPrimatoN: Oggi alla Conferenza Stato-Regioni i governatori presenteranno le loro linee guida per le #riaperture - IlPrimatoN : Oggi alla Conferenza Stato-Regioni i governatori presenteranno le loro linee guida per le #riaperture - LuisaPistini : RT @Belzebu6663: Le regioni spingono per le riaperture.. Anche quelle con governatori di sinistra : ormai sono rimasti solo il #Pd e #Spe… - marialetiziama9 : RT @Belzebu6663: Le regioni spingono per le riaperture.. Anche quelle con governatori di sinistra : ormai sono rimasti solo il #Pd e #Spe… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture governatori Coronavirus. Le Regioni spingono per riaprire a maggio ... Mariastella Gelmini" facendosi carico delle istanze dei governatori ma anche della posizione di Forza Italia, che oggi presenta un suo piano per le riaperture. "Dobbiamo procedere con cautela - ...

Riaperture di maggio: prima bar e ristoranti, poi sport e spettacoli Il calendario a grandi linee del governo prevede un mese di riaperture graduali, per arrivare alla ... I governatori spingono anche per la riapertura di palestre e piscine, strutture sulle quali il Cts ...

Prima bar e ristoranti, poi palestre, piscine e cinema: le riaperture di maggio Prima bar e ristoranti, poi palestre, piscine e cinema: le riaperture di maggio. Coronavirus - Allentamento delle misure soltanto nei territori con dati da zona gialla - Domani la cabina di regia pres ...

Aperture a maggio: destra e regioni in forcing, ma contano i numeri «Primo maggio, su coraggio» cantava Umberto Tozzi. Parole che potrebbero suonare profetiche nell’Italia in uscita dalla terza ondata pandemica. Non è, infatti, un mistero che l’intenzione del governo ...

... Mariastella Gelmini" facendosi carico delle istanze deima anche della posizione di Forza Italia, che oggi presenta un suo piano per le. "Dobbiamo procedere con cautela - ...Il calendario a grandi linee del governo prevede un mese digraduali, per arrivare alla ... Ispingono anche per la riapertura di palestre e piscine, strutture sulle quali il Cts ...Prima bar e ristoranti, poi palestre, piscine e cinema: le riaperture di maggio. Coronavirus - Allentamento delle misure soltanto nei territori con dati da zona gialla - Domani la cabina di regia pres ...«Primo maggio, su coraggio» cantava Umberto Tozzi. Parole che potrebbero suonare profetiche nell’Italia in uscita dalla terza ondata pandemica. Non è, infatti, un mistero che l’intenzione del governo ...