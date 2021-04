Recovery plan | Draghi vede la delegazione M5s Crimi | “Abbiamo chiesto proroga del Superbonus al 2023”

(Di giovedì 15 aprile 2021) “L’incontro è durato circa un’ora. Confatto un bilancio di questi primi mesi di governo, altri ne seguiranno.concentrato la discussione sui temi che ci stanno più a cuore, come il, una misura per cui c’è la necessità che venga prolungata fino a tutto il. Inoltre,affrontato il tema della ripartenza. E’ fondamentale che le nostre aziende abbiano una prospettiva. Ci sarà nei prossimi giorni una cabina di regia che affronterà un progetto di ripartenza, che tenga conto di una situazione cambiata, con tante persone vaccinate”. Così il capo politico del M5S, Vito, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il premier, Mariosul Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'articolo proviene da ...

Sono bastati 45 minuti di riunione del Consiglio dei ministri per approvare un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro e una linea di finanziamento complementare alda circa 30 miliardi: sono le risorse destinate a dare una spinta aggiuntiva alle imprese e all'economia e che si aggiungono ai 140 miliardi di extra deficit già stanziati in un anno di ...Il governo ha previsto dunque uno scostamento di bilancio da 40 miliardi e una linea di finanziamento complementare alda 30 miliardi per abbassare il deficit sotto il 3% entro il 2025. ...In risposta alla pandemia i paesi di tutto il mondo stanno mettendo in campo risorse senza precedenti. Queste ingenti risorse si sono r ese necessarie per affrontare l’emergenza sanitaria e la crisi e ...I numeri sono diventati il protagonista principale del nostro quotidiano palinsesto: i numeri della pandemia, i numeri dell'economia, i numeri della maggioranza del governo, i numeri del recovery plan ...