Punto Z: Signorini chiede aiuto a Tommaso Zorzi (Di giovedì 15 aprile 2021) Che cosa avrà mai chiesto Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, a Tommaso Zorzi, durante la diretta de Il Punto Z su Mediaset Play di mercoledì 15 aprile 2021? Il direttore di Chi ha chiesto aiuto al padrone di casa del format perché interceda per lui con sua sorella Gaia. Per quale motivo? Tommaso Zorzi, nel suo " Il Punto Z" in onda il mercoledì in prima Articolo completo: dal blog SoloDonna

zazoomblog : Il punto Z Tommaso Zorzi e Alfonso Signorini svelano chi vorrebbero come vincitore dell’Isola 15 - #punto #Tommaso… - chiara_greys13 : @Millyzampa87 Mah penso per la battuta di signorini di oggi al punto Z, ma era una battuta molto generale ?? - pazzeskanapoli : Tommaso che dice queste cose,ma io non dimentico quello che ha detto Signorini al Punto Z FALSOOOOOOO #MaurizioCostanzoShow - listeeenn : Raga lo ridico ho rivisto il punto Z e il blocco signorini mi ha fatto scompisciare ok #tzvip - Sonia61309949 : @tommaso_zorzi È stata una lotta, si bloccava continuamente. Ad un certo punto il sito ha smesso di collaborare . M… -

Ultime Notizie dalla rete : Punto Signorini GF Vip, Alfonso Signorini conferma la sesta edizione e svela chi sogna per il cast: 'Vorrei nella casa Gaia Zorzi' - - > L'intervista ad Alfonso Signorini Nell'ultima puntata de ' Il Punto Z ', Tommaso Zorzi ha deciso di intervistare, insieme ad Alessia Marcuzzi collegata telefonicamente con Francesco Oppini, ...

'Salotto Salemi', Giulia Salemi sbarca per la prima volta in TV come conduttrice: i dettagli e gli ospiti già annunciati Infatti, nell'ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella ... l'ex concorrente di 'Riccanza' conduce su Mediaset Play ' Il Punto Z ', un divertente talk show ...

Punto Z: Signorini chiede aiuto a Tommaso Zorzi Che cosa avrà mai chiesto Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, a Tommaso Zorzi, durante la diretta de Il Punto Z su Mediaset Play ...

Gf Vip, Alfonso Signorini vuole Gaia Zorzi nel cast dell’edizione 6 Alfonso Signorini, ospite di Tommaso Zorzi a Il punto Z, ha chiesto a tommy una mano per convincere la sorella Gaia a fare il GF Vip 6 ...

