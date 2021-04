PS5 tra un pizzico di dubbi e sfiducia? 'PlayStation e Jim Ryan devono creare una narrazione migliore' (Di giovedì 15 aprile 2021) "È tutta una questione di storie e di narrazione" dice il buon Jeff Grubb e probabilmente è davvero così. PS5 sta vendendo parecchio considerando le scorte limitate e in molti mercati domina sulla concorrenza. PlayStation nella "lotta" con Xbox è l'unica compagnia che sta effettivamente pubblicando esclusive con una che uscirà proprio a fine mese, l'interessante Returnal. Insomma, la divisione PlayStation sta continuando a macinare numeri record proseguendo l'ottima generazione PS4. Eppure sembra esserci meno entusiasmo intorno a PlayStation. Sicuramente Microsoft e la sua divisione Xbox sono nettamente più in salute rispetto al lancio della generazione PS4/Xbox One con una immagine rivitalizzata dal lavoro di Phil Spencer, dalle tante acquisizioni e dal successo dell'Xbox Game Pass. Il problema delle esclusive first ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021) "È tutta una questione di storie e di" dice il buon Jeff Grubb e probabilmente è davvero così. PS5 sta vendendo parecchio considerando le scorte limitate e in molti mercati domina sulla concorrenza.nella "lotta" con Xbox è l'unica compagnia che sta effettivamente pubblicando esclusive con una che uscirà proprio a fine mese, l'interessante Returnal. Insomma, la divisionesta continuando a macinare numeri record proseguendo l'ottima generazione PS4. Eppure sembra esserci meno entusiasmo intorno a. Sicuramente Microsoft e la sua divisione Xbox sono nettamente più in salute rispetto al lancio della generazione PS4/Xbox One con una immagine rivitalizzata dal lavoro di Phil Spencer, dalle tante acquisizioni e dal successo dell'Xbox Game Pass. Il problema delle esclusive first ...

