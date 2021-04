Parma | Krause | «Sosteniamo Dal Pino | un gentiluomo in un mondo crudele»

Advertising

ParmaLiveTweet : Ribalta-Parma, retroscena sul suo arrivo: Krause ha chiesto referenze ad Agnellli - ParmaLiveTweet : Un giovane per i giovani: Krause sceglie Ribalta per un Parma sempre più young - AntonioCorsa : @SalvaTsubasa @JavierRibalta @Kyle_J_Krause @1913parmacalcio Ho sempre avuto molta simpatia per il Parma. Era la mi… - NiccoPasta : @Luke38768802 È sicuramente un profilo interessante con buoni risultati alle spalle. Penso sia la persona adatta pe… - violanews : Parma, Krause rilancia: preso un DT di profilo internazionale - -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Krause

Calcio News 24

Il nuovodiprende forma. Dopo l'arrivo di Jaap Kalma ecco Javier Ribalta: il presidente americano non molla ma rilancia Un nuovo direttore dell'area tecnica per puntare sempre più in grande. ......del nuovo Managing Director Sport delCalcio. Dal 19 aprile Javier Ribalta inizierà la sua avventura con la società ducale. Il benvenuto arriva anche da parte del Presidente Kyle: "...La mano di Agnelli dietro... il Parma. Il presidente della Juventus infatti ha consigliato al numero uno del Parma Krause di puntare su Javier Ribalta come uomo ...Il nuovo Parma di Krause prende forma. Dopo l’arrivo di Jaap Kalma ecco Javier Ribalta: il presidente americano non molla ma rilancia Un nuovo direttore dell’area tecnica per puntare sempre più in gra ...