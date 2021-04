Pagelle Roma-Ajax 1-1, voti e tabellino ritorno quarti Europa League 2020/2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) Le Pagelle con i voti ai protagonisti e il tabellino di Roma-Ajax 1-1, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2020/2021. Dopo l’1-2 ottenuto ad Amsterdam, all’Olimpico i giallorossi pareggiano con i gol di Brobbey e Dzeko e centrano la qualificazione alle semifinali, dove affronteranno il Manchester United. Di seguito i voti ai protagonisti. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 5.5; Mancini 6, Cristante 5.5, Ibanez 5; Karsdorp 6, Veretout 6, Diawara 5.5, Calafiori 6.5 (36? st Villar sv); Pellegrini 6, Mkhitaryan 5 (42? st Pedro sv); Dzeko 6.5 (35? st Borja Mayoral sv). In panchina: Mirante, Fuzato, Carles Perez, Ciervo, Darboe, Morichelli, ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Lecon iai protagonisti e ildi1-1, match valido per ildeidi finale di. Dopo l’1-2 ottenuto ad Amsterdam, all’Olimpico i giallorossi pareggiano con i gol di Brobbey e Dzeko e centrano la qualificazione alle semifinali, dove affronteranno il Manchester United. Di seguito iai protagonisti.(3-4-2-1): Pau Lopez 5.5; Mancini 6, Cristante 5.5, Ibanez 5; Karsdorp 6, Veretout 6, Diawara 5.5, Calafiori 6.5 (36? st Villar sv); Pellegrini 6, Mkhitaryan 5 (42? st Pedro sv); Dzeko 6.5 (35? st Borja Mayoral sv). In panchina: Mirante, Fuzato, Carles Perez, Ciervo, Darboe, Morichelli, ...

