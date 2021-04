Nexi affida l’innovazione a Digital & Law Department

(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Rimanere sempre aggiornati, avendo costante cura della propria crescita aziendale, è essenziale in questo determinato periodo storico. Ben presto la transizione digitale travolgerà qualsiasi settore economico-sociale, e per sopravvivere al suo avanzamento c’è bisogno di una giusta formazione. In questo scenario si colloca la società Nexi Payments Spa che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale a banche, aziende, istituzioni e pubbliche amministrazioni. La sua mission si identifica in tre semplici parole: ‘Essere affidabile, sempre’. E per farlo hanno deciso di affidarsi alla lunga esperienza e competenza della Digital & Law Department, che cura l’aspetto operativo delle attività di carattere scientifico e consulenziale del Team di esperti coordinato dall’avvocato Andrea Lisi.

