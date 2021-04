Minacce di morte per Giulia Salemi: lo sconcerto di Pierpaolo e dei fan (Di giovedì 15 aprile 2021) Alcune orribili Minacce rivolte a Giulia Salemi sono apparse sul web, proprio nel momento in cui la sua storia con Pierpaolo Pretelli sembra essere approdata all’apice della felicità. Sgomento tra i fan della coppia che subito sodalizzano e cercano di sventare l’attacco da parte dell’hater. Le Minacce di morte a Giulia Salemi È il paparazzo Paolone che fa sapere il tutto. “Si è trattato di una minaccia orribile”, ha dichiarato. Effettivamente, il commento trovato sul web e rivolto alla coppia ha dei toni davvero spaventosi: “Una di queste sere facciamo festa alla tua Giulia, tanto sappiamo dove abita”, scrive l’hater, di cui non conosciamo le generalità. I fan dei “Prelemi”, come sono stati ribattezzati i due, hanno ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 15 aprile 2021) Alcune orribilirivolte asono apparse sul web, proprio nel momento in cui la sua storia conPretelli sembra essere approdata all’apice della felicità. Sgomento tra i fan della coppia che subito sodalizzano e cercano di sventare l’attacco da parte dell’hater. LediÈ il paparazzo Paolone che fa sapere il tutto. “Si è trattato di una minaccia orribile”, ha dichiarato. Effettivamente, il commento trovato sul web e rivolto alla coppia ha dei toni davvero spaventosi: “Una di queste sere facciamo festa alla tua, tanto sappiamo dove abita”, scrive l’hater, di cui non conosciamo le generalità. I fan dei “Prelemi”, come sono stati ribattezzati i due, hanno ...

Advertising

matteosalvinimi : Siamo arrivati alle minacce di morte. Mi pare che la dittatura del 'politicamente corretto' abbia fatto perdere la… - LegaSalvini : Le parole di Michelle Hunziker. Solidarietà a lei e a Gerry Scotti per le minacce di morte subite. - LegaSalvini : SOLIDARIETÀ A HUNZIKER E SCOTTI: «CI SCUSIAMO PER LA GAG SUI CINESI. MA NON CI ASPETTAVAMO MINACCE DI MORTE» - zazoomblog : Minacce di morte per Giulia Salemi: lo sconcerto di Pierpaolo e dei fan - #Minacce #morte #Giulia #Salemi: - FabioFZ3 : RT @beatrice_tom: La Cina minaccia di morte Scotti e Hunziker. Ma si può arrivare alle minacce di morte per una semplice gag satirica? Sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce morte Matteo Viviani/ "Polemica Hunziker - Scotti? Anche io prendo per il cul* mia moglie!" Ho letto addirittura minacce di morte che si estendevano alla famiglia, ma qua siamo fuori!" , ha commentato sconcertato il giornalista. Michelle Hunziker "Cat calling? Difendo mia figlia"/ "Uomini ...

Amici 2021 Serale/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 17 aprile: Sangiovanni... (Aggiornamento di Anna Montesano) Rosa di Grazia, Amici 2021: "Ricevo minacce di morte"/ "Non ho fatto niente di male!" La produzione accetterà la prova di Samuele? Nello studio del serale di Amici ...

Minacce di morte dal poliziotto: «La gente non merita questi "Rambo"» BELLINZONA - In un post su Facebook ha minacciato di «accorciare il destino terreno» di colui che ha vandalizzato la sua auto. Definendolo «succedaneo d’uomo nonché figlio di padre ignoto», il proprie ...

Milan, la storia di Jackie Robinson: si punta a promuovere l’inclusione sociale Milan sempre più impegnato nel sociale. Ecco la storia di Jackie Robinson, che rientra nella campagna a favore dell'inclusione sociale ...

Ho letto addiritturadiche si estendevano alla famiglia, ma qua siamo fuori!" , ha commentato sconcertato il giornalista. Michelle Hunziker "Cat calling? Difendo mia figlia"/ "Uomini ...(Aggiornamento di Anna Montesano) Rosa di Grazia, Amici 2021: "Ricevodi"/ "Non ho fatto niente di male!" La produzione accetterà la prova di Samuele? Nello studio del serale di Amici ...BELLINZONA - In un post su Facebook ha minacciato di «accorciare il destino terreno» di colui che ha vandalizzato la sua auto. Definendolo «succedaneo d’uomo nonché figlio di padre ignoto», il proprie ...Milan sempre più impegnato nel sociale. Ecco la storia di Jackie Robinson, che rientra nella campagna a favore dell'inclusione sociale ...