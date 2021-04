Milano | Incendio ed esplosione a Melegnano stasera | giovedì 15 aprile

(Di giovedì 15 aprile 2021) C’è stato un, in provincia di152021, in seguito ad una. Una forte, con conseguente, è stata sentita in serata di, una cittadina di 18 170 abitantiin provincia della città metropolitana di, intorno, alle 21. Il boato è stato percepito a centinaia di metri di distanza da via Repubblica, il luogo dell’impatto, . Ci sono fiamme alte diverse metri che in questo momento sono domate dai vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto con un’autobotte. Dopo un primo scoppio, continuano a susseguirsi delle esplosioni. (clicca qui per vedere le immagini ...

Advertising

RobertaPezzimen : RT @milano_today: Esplosione e incendio a Melegnano (Milano) giovedì 15 aprile - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea convenzionale Milano - Piacenza, dalle ore 20:55 traffico ferroviario sospes… - milano_today : Esplosione e incendio a Melegnano (Milano) giovedì 15 aprile - GattoSi18120606 : RT @rassegnagram: E il #15aprile! E quindi? * C’è un bel #CdM sul #Def e non solo * #Draghi vede anche i partiti sul #RecoveryPlan * Sempr… - MScherzare : RT @rassegnagram: E il #15aprile! E quindi? * C’è un bel #CdM sul #Def e non solo * #Draghi vede anche i partiti sul #RecoveryPlan * Sempr… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Incendio

Siciliano, Vita di Pasolini ,2005, p. 179). Che dalle pagine (poesie, racconti, romanzi, ...ogni momento/ - gridata senza fine " eccezione/ incessante " follia sfrenata/ come un" ...Spread the love I Vigili del Fuoco di Cuneo e i volontari di Morozzo sono stati chiamati all'intervento nella serata di ieri (13 aprile), per via di undivampato all'interno di una canna fumaria di un'abitazione a Morozzo , in frazione Trucchi. L'intervento, scattato attorno alle 22.50, è durato all'incirca fino alle 00.30 di questa notte, ...C'è stato un incendio stasera, giovedì 15 aprile, a Melegnano, in provincia di Milano, a seguito un'esplosione. Non parrebbero esserci feriti ...CARBONIA. Abitazioni assediate dal fuoco di un incendio di vegetazione nella frazione di Cortoghiana. I vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia sono intervenuti in forze e sono riusciti a tener ...