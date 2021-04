Milan-Genoa | Baiocchini | ‘Leao titolare In difesa confermati Kjaer e Tomori’

(Di giovedì 15 aprile 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in collegamento da Casa, Manueleha annunciato alcune scelte di formazione di Pioli per la gara di domenica contro il. Queste le parole dell’inviato. “Rafael Leao giocherà...

Advertising

Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Inter_id : ????. ????????????????????. ????????????????. ? Benevento ?? ? Fiorentina ? ? Lazio ?? ? AC Milan ? ? Genoa ?? ? Parma ? ? Atalanta ?? ? T… - PianetaMilan : - garbadaru : RT @MilanEye: Gianpaolo Calvarese will officiate Milan-Genoa on Sunday -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Genoa

... ha dalla sua gli altri 13 club, guidati da Roma,e Torino. La lettera di Juventus, Lazio e ... ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO, TUTTO SAMP E TUTTO SPEZIACommenta per primo Ildeve tornare alla vittoria a San Siro e l'occasione arriverà già domenica prossima alle 12.30 contro il. Stefano Pioli ha un solo dubbio di formazione ed è quello legato al ruolo di ...Domenica alle ore 12.30 andrà di scena a San Siro il match fra il Milan e il Genoa. Tornerà da avversario a Milano, un grande ex del match: Mattia Destro. L’attaccante classe ...MILANO - Sono state diramate le designazioni arbitrali per la trentunesima giornata di Serie A, che inizierà sabato pomeriggio, alle ore 15, con due sfide in contemporanea: Crotone-Udinese e Sampdoria ...