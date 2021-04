Masters 1000 Montecarlo, Djokovic out: “Bravo Evans, ma una delle mie peggiori partite” (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021 hanno regalato una sorpresa davvero clamorosa, ovvero l’eliminazione del numero uno del mondo Novak Djokovic per mano del britannico Daniel Evans. Una prestazione a dir poco in ombra per il serbo, con percentuali molto basse sia al servizio che in risposta oltre a 24 errori gratuiti nel solo primo set. LA CRONACA DEL MATCH GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) “Faccio i complimenti a Daniel, ha giocato un’ottima partita – ha commentato Djokovic in conferenza stampa dopo il match – Però da parte mia non ha funzionato davvero nulla. Penso sia stata una delle peggiori partite della mia vita sul rosso, anche se non voglio togliere meriti al mio avversario. Non riesco a trovare niente di positivo ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli ottavi di finale deldi2021 hanno regalato una sorpresa davvero clamorosa, ovvero l’eliminazione del numero uno del mondo Novakper mano del britannico Daniel. Una prestazione a dir poco in ombra per il serbo, con percentuali molto basse sia al servizio che in risposta oltre a 24 errori gratuiti nel solo primo set. LA CRONACA DEL MATCH GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) “Faccio i complimenti a Daniel, ha giocato un’ottima partita – ha commentatoin conferenza stampa dopo il match – Però da parte mia non ha funzionato davvero nulla. Penso sia stata unadella mia vita sul rosso, anche se non voglio togliere meriti al mio avversario. Non riesco a trovare niente di positivo ...

