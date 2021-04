Masters 1000 Montecarlo 2021, Goffin elimina Zverev in due set (Di giovedì 15 aprile 2021) David Goffin ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021, battendo in due set la testa di serie numero 5 Alexander Zverev con il punteggio di 6-4 7-6(7) dopo quasi due ore di partita. Vittoria pesante per il belga, numero 11 del seeding, che adesso attende il vincente del match tra Novak Djkokovic e Daniel Evans. Masters 1000 Montecarlo 2021: IL TABELLONE COMPLETO Una partita molto combattuta quella tra Goffin e Zverev, con il primo set che si decide su pochi punti. Entrambi concedono qualcosa al servizio e annullano due palle break rispettivamente nel quarto e quinto game della partita. Nel settimo gioco arriva alla fine il break di ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Davidha conquistato l’accesso ai quarti di finale deldi, battendo in due set la testa di serie numero 5 Alexandercon il punteggio di 6-4 7-6(7) dopo quasi due ore di partita. Vittoria pesante per il belga, numero 11 del seeding, che adesso attende il vincente del match tra Novak Djkokovic e Daniel Evans.: IL TABELLONE COMPLETO Una partita molto combattuta quella tra, con il primo set che si decide su pochi punti. Entrambi concedono qualcosa al servizio e annullano due palle break rispettivamente nel quarto e quinto game della partita. Nel settimo gioco arriva alla fine il break di ...

Advertising

sportface2016 : #RolexMonteCarloMasters #Djokovic clamorosamente eliminato: vittoria della carriera per Daniel #Evans, il numero… - sportface2016 : LIVE - #Tennis #Montecarlo Segui in tempo reale il match tra #Fognini e #Krajinovic (DIRETTA) - kekko___n : @alessiocrobu Di certo non deve dimostrarlo a te. Magari non é continuo, non é il numero 1, ma é uno degli italiani… - zazoomblog : LIVE – Djokovic-Evans 4-6 2-0 Masters 1000 Montecarlo 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Evans #Masters… -

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 DIRETTA ATP MONTECARLO 2021/ Fognini Krajinovic streaming: Djokovic in difficoltà Chiaro che sia ancora lui uno dei grandi favoriti per vincere questo Masters 1000, ma vedremo se sarà davvero così: intanto la parola passa ora ai campi, perché finalmente per il torneo Atp ...

Tennis, Jannik Sinner: ecco tutti i tornei sul rosso a cui parteciperà Dopo la sconfitta al secondo turno al Masters 1000 di Montecarlo contro il serbo Novak Djokovic per 6,4, 6 - 2, per Jannik Sinner si prospetta una primavera molto caldo visto che parteciperà a parecchi tornei importanti sulla terra rossa ...

Daniil Medvedev positivo, le parole di Rafael Nadal Home; Tennis News; Rafael Nadal; Il numero 2 delle classifiche mondiali Daniil Medvedev ha dovuto rinunciare al Masters 1000 di Monte Carlo a causa della sua positività al Corona ...

TENNIS: TORNEO MONTECARLO. TSITSIPAS-DAVIDOVICH FOKINA AI QUARTI MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Stefanos Tsitsipas e Alejandro Davidovich Fokina si affronteranno nei quarti del "Rolex Monte-Carlo Masters", secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi ...

Chiaro che sia ancora lui uno dei grandi favoriti per vincere questo, ma vedremo se sarà davvero così: intanto la parola passa ora ai campi, perché finalmente per il torneo Atp ...Dopo la sconfitta al secondo turno aldi Montecarlo contro il serbo Novak Djokovic per 6,4, 6 - 2, per Jannik Sinner si prospetta una primavera molto caldo visto che parteciperà a parecchi tornei importanti sulla terra rossa ...Home; Tennis News; Rafael Nadal; Il numero 2 delle classifiche mondiali Daniil Medvedev ha dovuto rinunciare al Masters 1000 di Monte Carlo a causa della sua positività al Corona ...MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Stefanos Tsitsipas e Alejandro Davidovich Fokina si affronteranno nei quarti del "Rolex Monte-Carlo Masters", secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi ...