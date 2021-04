Mascherine cinesi | alcune potrebbero non proteggere Ecco i lotti a rischio

(Di giovedì 15 aprile 2021)sì, mache funzionano. E in effetti il problema c'è: 60 milioni di dispositivi Ffp2 e Ffp3 di importazione cinese sono stati sequestrati su disposizione della procura di Gorizia ...

matteorenzi : Qualcosa non ha funzionato: mascherine, ventilatori cinesi, banchi a rotelle, documenti cambiati. Ora pensiamo ai v… - AnnalisaChirico : L’ex premier Conte, con DiMaio, Speranza&Arcuri, acquistava mascherine&respiratori fallati dalla Cina, assegnava ad… - DSantanche : Scandalo siringhe, scandalo mascherine (con ritiro massivo e gli operatori che le han usate in area Covid fino a 4… - giuseppelandi : RT @GiancarloDeRisi: Sempre più sconcertante la vicenda delle mascherine cinesi comprate a caro prezzo, con Arcuri che scartò ben 541 offer… - albertigiovanni : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Arcuri scartò 541 offerte: voleva le mascherine cinesi I giudici del Riesame evidenzian… -

Oltre il 50 per cento dei 60 milioni diFfp2 e Ffp3 sequestrate nei giorni scorsi dalla Gdf di Gorizia , a seguito dell'indagine della procura, non rispetterebbero gli standard ...L'AQUILA - Investe anche il consiglio regionale abruzzese, l'inchiesta della Procura di Gorizia sulleFfp2 ed Ffp3, fornite dalla Protezione civile, con bassissima capacità filtrante e probabilmente contraffatte: su disposizione della Procura di Gorizia, la Guardia di Finanza ha ...Le usavano agenti della Polizia Locale, maestre d'asilo e delle scuole elementari e anche i volontari della Protezione Civile, impegnati in questi mesi nell'assistenza ...Anche a Verona - scrive la Olga - ci sarebbero i furbetti del vaccino, qualche centinaio che, con qualche mezzuccio truffaldino, l'avrebbero... Scopri di più ...