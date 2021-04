Le previsioni meteo di venerdì 16 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) – Instabile al Nord con rovesci anche di moderata intensità. Nuvole e isolati piovaschi al Centro, maltempo al Sud. – Il fine settimana inizia all’insegna del maltempo con addensamenti compatti e rovesci su buona parte del settore peninsulare. Nord – Nuvole sul quadrante occidentale, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore Ancora una giornata di instabilità sul quadrante occidentale con neve sugli Appennini. Cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 17 gradi. Centro – Nuvole e rovesci sulle regioni centrali Giornata all’insegna del maltempo anche sulle regioni centrali con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno in particolar modo la Sardegna e poi le regioni peninsulari. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 aprile 2021) – Instabile al Nord con rovesci anche di moderata intensità. Nuvole e isolati piovaschi al Centro, maltempo al Sud. – Il fine settimana inizia all’insegna del maltempo con addensamenti compatti e rovesci su buona parte del settore peninsulare. Nord – Nuvole sul quadrante occidentale, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore Ancora una giornata di instabilità sul quadrante occidentale con neve sugli Appennini. Cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 17 gradi. Centro – Nuvole e rovesci sulle regioni centrali Giornata all’insegna del maltempo anche sulle regioni centrali con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno in particolar modo la Sardegna e poi le regioni peninsulari. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che ...

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo Chiusura della Statale 50 alle Gravazze. i mezzi Dolomitibus effettueranno il percorso alternativo ... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali Sanità ... limitatamente al periodo di chiusura della Statale, che da previsioni Anas dovrebbe durare fino al 25 ...

METEO - PRIMAVERA KO, a prevalere sono correnti FREDDE e MALTEMPO: ANTICICLONE non pervenuto PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA', CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Prossimi giorni senza l'ombra dell'Anticiclone Tali condizioni meteo di instabilità portate dalla presenza ...

L’oroscopo del giorno 15 aprile: previsioni astrali segno per segno Nell’oroscopo di oggi, giovedì 15 aprile 2021, la Luna si trova nel segno dei Gemelli, segno vitale e audace, giocoso e leggero ...

Matteo Bassetti ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Ho grande stima del prof. Galli. Cosa non rifarei? Avrei evitato qualche previsione” “Nei confronti del professor Galli ho solo grande stima. Cosa non rifarei? Sinceramente avrei evitato di fare qualche previsione“. Così il direttore del reparto Malattie infettive del Policlinico San ...

